FC Schalke 04: Hefer packt über Sportvorstand-Suche aus – jetzt herrscht Klarheit

Mit dem großen Knall begann beim FC Schalke 04 eine Odyssee. Im Oktober wurden Karel Geraerts und Marc Wilmots gefeuert. Ein neuer Trainer war schnell gefunden, die Suche nach einem neuen starken Mann im Sport dauert bis heute an.

In aller Ruhe sucht man den richtigen Mann. Alle Gerüchte um Namen, die bisher fielen, liefen ins Leere. Immer klarer wird dagegen, was genau der FC Schalke 04 eigentlich sucht. Nun schärft S04-Boss Axel Hefer noch einmal ganz genau das Profil der ausgeschriebenen Stelle.

FC Schalke 04: Hefer spricht über Sportvorstand-Suche

Youri Mulder hat sich für Königsblau als Glücksgriff erwiesen. Als sich abzeichnete, dass die Suche nach einem neuen Sportchef noch einige Zeit dauern könnte, installierte man den Eurofighter als Interims-Sportdirektor. Diese Rolle erfüllt er so gut, dass er gehörig Druck vom Kessel nahm. Schalkes Bosse können in aller Ruhe nach einer Dauerlösung suchen, die Mulder ablöst. „Das hat die Suche verändert, das kann man so offen sagen“, erklärt Aufsichtsratschef Axel Hefer.

+++ FC Schalke 04: Mega-Beben bei der Konkurrenz! Schnappt jetzt der S04 zu? +++

Anfangs hielt man sich noch offen, welchen Posten man für die Führungskraft sucht. Inzwischen ist klar: Es soll kein Sportdirektor, sondern ein Sportvorstand werden. Nun geht Hefer noch weiter ins Detail. „Im Laufe des Prozesses wurde deutlich, dass wir jemanden brauchen, der nicht nur fachlich überzeugt, sondern auch die Fähigkeit hat, Schalke langfristig zu prägen“, verrät er.

S04 sucht großen Strategen

Und weiter: „Wir suchen jemanden, der Schalke 04 mit einer klaren Sportphilosophie langfristig prägt. Wir wollen eine Spielidee, die sich von der Knappenschmiede bis zur Profimannschaft durchzieht. Vereine mit einer klaren, nachhaltigen Spielphilosophie sind langfristig erfolgreicher als solche, die bloß von Saison zu Saison denken. Der Sportvorstand wird logischerweise die Gesamtverantwortung für den Sport tragen, die Bereiche und ihre Entwicklung koordinieren.“

Mehr News:

Damit ist endgültig klar: Der FC Schalke 04 sucht keinen Mann für das Profi-Tagesgeschäft. Er soll keine Transfers tätigen, Scouts betreuen, Trainingslager planen, wird nicht der engste Vertraute des Trainers. Königsblau will einen Strategen, der groß und langfristig denkt. Oder wie Hefer sagt: „Schalke 04 wieder zu einem stabilen Bundesligisten macht“.