FC Schalke 04: Sportvorstand redet Transfer-Klartext: „Führen Gespräche, aber…“

Gelsenkirchen. Den FC Schalke 04 trifft die Corona-Krise besonders hart. Müssen die Fans sich darauf einstellen, dass ihr Herzensverein im Sommer auf dem Transfermarkt nicht nennenswert aktiv wird?

Sportvorstand Jochen Schneider verriet bei Sky: „Wir haben den einen oder anderen im Blick und führen lose Gespräche. Aber es gibt auch gute Gründe, warum wir auf Schalke erst mal eine abwartende Haltung einnehmen.“

FC Schalke 04 in der Not

Diese „guten Gründe“ liegen auf der Hand: Schalke ist finanziell schwer angeschlagen und erleidet durch die Corona-Krise einen weiteren enormen Knacks. „Es ist klar, dass wir mit gewissen Vorerkrankungen in diese Krise geraten sind“, sagt Schneider: „Sie trifft uns daher einen Tick härter als alle anderen Klubs. Das ist eine wirtschaftlich schwierige Situation.“

Eine Folge dessen ist laut des 49-Jährigen, dass Schalke mehr auf die eigene Jugend bauen will. „Wir sollten noch mehr in unsere Knappenschmiede investieren“, so Schneider: „Eine Konsequenz der Krise wird sein, noch mehr auf den Nachwuchs zu setzen.“

Schalke vor dem Re-Start

Bevor der Transfermarkt öffnet, muss Schalke allerdings erst mal die laufende Saison zu Ende spielen. Am Samstag beginnt für die Königsblauen der Re-Start mit einem ganz besonderen Spiel: dem Derby beim Erzrivalen Borussia Dortmund.

Für die Mannschaft von Trainer David Wagner geht es in den verbleibenden neun Spielen um die Qualifikation zur Europa League. Derzeit liegen die Schalker mit 37 Punkten auf dem 6. Platz. Dahinter folgen Wolfsburg (36), Freiburg (36) und Hoffenheim (35).

Vor der Corona-Pause lief es für Schalke alles andere als rund. Sieben Liga-Spiele in Folge blieben die Königsblauen ohne Sieg. Nach dem Re-Start soll es für die Wagner-Truppe wieder bergauf gehen.

Verzichten müssen die Schalker vorerst auf Benjamin Stambouli und Omar Mascarell. Beide werden verletzungsbedingt fehlen. Salif Sané und Daniel Caligiuri stehen hingegen wieder zur Verfügung. (dhe)