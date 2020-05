FC Schalke 04: Sportschau (ARD) sucht Tor des Jahrzehnts – DIESE S04-Treffer sind nominiert

Gelsenkirchen. Wird ein Tor vom FC Schalke 04 zum Treffer des Jahrzehnts gekürt?

Gleich zwei blau-weiße Tore stehen bei der Sportschau zur Auswahl, wenn es darum geht, die schönste Bude der letzten zehn Jahre zu bestimmen. Beide Tore dürften den Fans des FC Schalke 04 noch bestens in Erinnerung sein. Immerhin erzielte sie ein spanischer Publikumsliebling.

So haben viele FC Schalke 04 Fans Raul in Erinnerung: Mit seiner typischen Jubel-Pose, bei der er seinen Ehering küsst. Foto: imago sportfotodienst

FC Schalke 04: Rauls Tore aus den Jahren 2011 und 2013 sind nominiert

Klar, der Spanier Raul hat den Königsblauen nach seinem Wechsel von Real Madrid einige schöne Momente beschert. Sein Treffer am 13. August 2011 gegen den 1. FC Köln dürfte selbst Fußballbegeisterten, die es nicht unbedingt mit Schalke halten, in Erinnerung geblieben sein.

Beim Stand von 3:1 für die Knappen nahm Raul einen Pass von Jan Moravek mit dem Rücken zum Tor an. Was folgte, waren eine blitzschnelle Drehung und ein traumhafter Lupfer, mit dem der damals 34-Jährige den Kölner Torwart überlistete. Schalke gewann die Partie am Ende mit 5:1.

Diese Torschützen sind zur Auswahl zum Tor des Jahrzehnts nominiert:

Michael Stahl für TuS Koblenz gegen Hertha BSC zum 1:0 (2010)

Raul für FC Schalke 04 gegen 1. FC Köln zum 4:1 (2011)

Zlatan Ibrahimovic für Schweden gegen England zum 4:2 (2012)

Julian Draxler und Raul für FC Schalke 04 gegen Al-Sadd Doha zum 8:0 (2013)

Mario Götze für Deutschland gegen Argentinien zum 1:0 (2014)

Carsten Kammlott für Rot-Weiß Erfurt gegen Dynamo Dresden zum 1:1 (2015)

Marcel Risse für 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach zum 2:1 (2016)

Lukas Podolski für Deutschland gegen England zum 1:0 (2017)

Nils Petersen für SC Freiburg gegen Borussia Dortmund zum 2:1 (2018)

Marcel Hartel für 1. FC Union Berlin gegen 1. FC Köln zum 1:0 (2019)

Auch das zweite Schalker Tor in der Auswahl erzielte Raul. Bei seinem Abschiedsspiel im Jahr 2013 gegen Al-Sadd gelang ihm in Ko-Produktion mit Julian Draxler ein weiterer sehenswerter Treffer

Draxler nahm eine Flanke im gegnerischen Strafraum mustergültig an, ließ drei Gegenspieler stehen, passte den Ball mit der Hacke zu Raul und dieser netzte in der 65. Minute zum 8:0.

Schau dir hier nochmal beide Treffer an:

Die @sportschau sucht das Tor des Jahrzehnts - und @RaulGonzalez ist gleich doppelt vertreten! 🤩👑



Raul wurde jeweils mit dem Titel „Tor des Jahres” ausgezeichnet, die Auszeichnung „Tor des Jahrzehnts” könnte jetzt noch folgen.

Fans können noch bis zum 16. Mai um 24 Uhr für ihren Favoriten voten. Hier geht es zur Sportschau-Abstimmung >>> (mh)