FC Schalke 04 sucht Schröder-Nachfolger – jetzt taucht DIESER Name auf

Seite Ende Oktober steht der FC Schalke 04 ohne Sportdirektor da. Rouven Schröder räumte mitten in der Saison seinen Posten und verließ S04 quasi über Nacht.

Einen Nachfolger hat der FC Schalke 04 bislang noch nicht präsentiert. Inzwischen geistern aber die ersten Namen durch die Veltins-Arena. Jetzt gibt es offenbar einen neuen Kandidaten.

FC Schalke 04: Schröder-Nachfolger? ER ist ein Kandidat

Zuletzt wurde Hannovers Marcus Mann mit dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht. Sein Vertrag bei 96 läuft am Saisonende aus, wäre damit durchaus ein Kandidat. Genannt wird auch immer wieder Gerald Asamoah, für den der Schritt aber wohl noch zu früh kommt. Jetzt bringt „Bild“ einen neuen Kandidaten ins Gespräch.

Benjamin Schmedes soll auf der Liste des FC Schalke 04 stehen. Der 37-Jährige spielte in der Jugend für Hannover 96, verpasste aber den Sprung zum Fußball-Profi. Von 2014 bis 2017 arbeitete er als Chefscout beim Hamburger SV. Von 2017 bis 2021 war er für den VfL Osnabrück zunächst als Sportdirektor und später als Geschäftsführer Sport tätig. Im Februar 2022 wechselte er dann zu Vitesse Arnheim. Dort läuft sein Vertrag noch bis 2024.

Schalke-Boss Peter Knäbel kennt Schmedes aus seiner Zeit beim Hamburger SV. Dort arbeiteten sie zwei Jahre gemeinsam und sollen dem Bericht zufolge einen „Top-Draht“ haben.

So stellt sich Schalke aktuell auf

Aktuell besteht das Team „Sportdirektor“ beim FC Schalke 04 aus fünf Personen: Peter Knäbel (Sport Vorstand), René Grotus (Referent Sport), Mario Grevelhörster (Team-Manager), Gerald Asamoah (Leiter der Lizenzspielerabteilung) und André Hechelmann (Chefscout).

In der Winterpause wollte Knäbel dann aber schauen, wer sich für die Position des Sportdirektors am besten eignet. „Ich würde garantieren, dass unsere Leute eine Chance haben, sich zeigen können und dass wir danach eine Entscheidung treffen werden“, so Knäbel damals. Bislang steht eine Entscheidung aber noch aus. Ob es eine interne oder externe Lösung gibt, ist noch völlig offen.