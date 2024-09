FC Schalke 04: Kommt der nächste Eurofighter? „Absolute Identifikationsfigur“

Stallgeruch – so mancher Schalker kann das Wort nicht mehr hören. Viel zu oft ging es schief, altgediente Stars und Legenden in Amt und Würden zum FC Schalke 04 zurückzuholen. Marc Wilmots war das jüngste Beispiel.

Wagt der FC Schalke 04 trotzdem noch einen Versuch? Das zumindest fordert Aufstiegs-Kapitän Dietmar Schacht. Nicht zum ersten Mal sagt er: Olaf Thon sollte Sportdirektor des FC Schalke 04 werden. Könnte er für die Wende sorgen?

FC Schalke 04: Schacht fordert Olaf Thon als Sportdirektor

Kaum einer ist mit dem S04 so verbunden wie Olaf Thon. Als Jugendspieler, als Profi und auch nach der aktiven Karriere hielt er seinen Knappen die Treue. Er saß im Aufsichtsrat, arbeitete in Marketing – und ist seit nunmehr zwölf Jahren Klubrepräsentant, kümmert sich unter anderem um die Traditionself, und Schalke-Experte im TV.

Jeder kennt Olaf Thon – und Olaf Thon kennt jeden. Ein großes Argument dafür, es mit ihm als neuen Sportdirektor zu versuchen. Sagt Didi Schacht. Auf dem Platz gewann er gemeinsam mit Marc Wilmots 1997 den UEFA-Cup, jetzt soll er laut Schacht dessen Nachfolger werden.

„Wir brauchen Leute, die für den Verein alles machen“

„Wir brauchen Leute, die für den Verein, für die Fans alles machen“, sagt der einstige Kapitän des FC Schalke 04 im „Praemium Podcast“. „Ich sage immer wieder: Olaf soll den Sportdirektor machen.“ Thon, der neben ihm saß, schaute nur verlegen. „Er ist vernetzt. Er ist Weltmeister. Er ist alles bei uns auf Schalke. Er kennt jeden Manager. Warum versucht man es nicht?“ Er sei eine „absolute Identifikationsfigur“.

Nicht die einzige unkonventionelle Forderung. Schacht will auch Rüdiger Abramczik als Trainer an der Seitenlinie des FC Schalke 04 sehen. Und sich selbst bietet er als dessen Assistenten an. Dann, da kann man sich sicher sein, hätte der S04 jedenfalls die freigewordenen Posten mit geballter Legenden-Power besetzt.