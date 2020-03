FC Schalke 04: Spiel-Absage wegen Coronavirus! S04 geht radikalen Schritt

Gelsenkirchen. Auch das noch! Nach der Ankündigung des ersten Revier-Derbys vor leeren Rängen in der Geschichte müssen Fans des FC Schalke 04 jetzt die nächste schlechte Nachricht verkraften.

Der FC Schalke 04 muss ein Spiel absagen. Ein historischer Moment lässt deshalb auf sich warten.

FC Schalke 04: Spielabsage verhindert historischen Moment

Wie der Verein mitteilt, kann das Freundschaftsspiel von Schalke gegen den FC Zenit St. Petersburg aufgrund des „weltweit grassierenden Coronavirus“ nicht stattfinden, weil die Mannschaft des russischen Meisters nicht anreisen könne.

ℹ️ Die geplante Neueröffnung des Parkstadions sowie das damit verbundene Freundschaftsspiel gegen den @fczenit_de müssen leider verschoben werden. ⤵️#S04 | @GazpromFootball | #S04Zenit — FC Schalke 04 (@s04) March 11, 2020

Das für den 29. März geplante Spiel, bei dem das altehrwürdige Parkstadion wiedereröffnet werden sollte, muss abgesagt werden. Die Vereine suchen nun aber gemeinsam einen neuen Termin für die geplante Partie. Die gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit, heißt es in der Mitteilung.

Das restaurierte Parkstadion aus der Vogelperspektive. Foto: imago images/Hans Blossey

Das Parkstadion war von 1973 bis 2001 die Heimspielstätte der Königsblauen und wurde nach fast dreißig Jahren von der Veltins Arena, deren Bau maßgeblich von Ex-Manager Rudi Assauer vorangetrieben wurde, abgelöst. Zu Ehren des inzwischen verstorbenen Funktionärs steht die hochmoderne Arena seit dem vergangenen Sommer offiziell am Rudi-Assauer-Platz 1.

Nach langen Restaurations-Arbeiten sollte das ehemalige Stadion der Knappen Ende März neu eingeweiht werden. In Zukunft sollen dann die Nachwuchsmannschaften U17, U19 und U23 im Parkstadion spielen. Die Inbetriebnahme wird sich nun verschieben.

