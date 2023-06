FC Schalke 04: Großes Beben bei der Konkurrenz – Star-Spieler ergreift die Flucht

Bei diesem Paukenschlag schaut auch der FC Schalke 04 hin. In der kommenden Zweitliga-Saison müssen sich die Knappen gegen einige namhaften Konkurrenten durchsetzen, die Richtung Bundesliga streben. Dazu gehört auch der Hamburger SV.

Die Norddeutschen müssen zur kommenden Saison jedoch einen herben Verlust verkraften. Einer der Star-Spieler wird den Klub in wenigen Tagen endgültig verlassen. Ein Vorteil für den FC Schalke 04, der gerade aufrüstet?

FC Schalke 04: HSV verliert Spieler

Seit vier Jahren wirbelte Sonny Kittel im Hamburger Mittelfeld. Der Offensivmann war gesetzt, egal welcher Trainer an der Seitenlinie und wie es gerade um den HSV stand. Doch nun ist alles vorbei. Auf Instagram verkündete Kittel, dass er den Verein verlassen werde. Die Hamburger zogen kurze Zeit später nach.

„Ich habe lange überlegt, ob ich mich überhaupt äußern soll“, erklärte Kittel. Dabei macht er deutlich, dass er den Konkurrenten des FC Schalke 04 keinesfalls freiwillig verlässt. „Mir wurde immer wieder angedeutet, dass man sich zeitnah zusammensetzen möchte, nur leider gab es bis heute kein Angebot“, schrieb er.

Kittel-Ersatz steht bereit

Er selbst habe schon vor zwei Jahren versucht, eine Verlängerung in die Wege zu leiten, wollte unbedingt weiter für die Rothosen spielen. Weil die Verantwortlichen allerdings nicht handelten, ergreift er nun die Flucht.

Für den HSV sicherlich unangenehm, aber verschmerzbar. Denn mit Immanuel Pherai, an dem auch der FC Schalke 04 interessiert gewesen sein soll, steht ein Nachfolger auf der Zehner-Position bereit.

FC Schalke 04: Heißer Fight droht

So oder so dürften sowohl die Knappen als auch der HSV zu den großen Favoriten um den Aufstieg in der kommenden Saison gelten. Auch Hertha BSC Berlin drängt mit aller Macht zurück in die Bundesliga.

Selbst ist der FC Schalke 04 gerade auch auf Shopping-Tour. Nach Ron Schallenberg ist nun auch die Verpflichtung von Paul Seguin fix. Der Mittelfeldspieler kommt von Union Berlin.