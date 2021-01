FC Schalke 04: Dieses Video lässt Fans ausrasten – „Gänsehaut“

Einen Sieg hat es gebraucht, um die Hoffnung zurück zum FC Schalke 04 zu bringen. Nach dem 4:0-Erfolg gegen Hoffenheim ist man in Gelsenkirchen nahezu euphorisch, dass der Abstieg noch verhindert wird.

Das Gesicht des Optimismus beim FC Schalke 04: Sead Kolasinac. Die Rückkehr des Linksverteidigers hat eine Aufbruchsstimmung ausgelöst. Dafür wird ihm nun ein ganz besonderes Video gewidmet.

FC Schalke 04: Kolasinac bekommt eigenen Rap-Song

„So wie Kola“ heißt der Song, welcher der Rapper und bekennende S04-Fan Canun nach Spiel eins seit der Rückkehr von Kolasinac veröffentlichte. Eine Hommage an den unbändigen Willen und den Kampfgeist der Leihgabe von Arsenal London.

Auch der Text macht klar, dass es genau diese Eigenschaften sind, auf die die Fans des FC Schalke 04 bauen und die möglichst alle Spieler der Knappen an den Tag legen sollen. „Wir brauchen Arme so wie Kola, langen Atem so wie Kola. Im Herzen nur bei Schalke - von Basel bis nach Roma“, heißt es im Refrain des Songs.

Und weiter: „Wir sind Feuer, so wie Kola. derby-bescheuert, so wie Kola. Und im Herzen S04 - von Aue bis nach Trier.“ Dazu gibt es ein Video, welches die Leidenschaft des gebürtigen Karlsruhers bestmöglich zusammenfast: Mit jeder Menge Einsatz und Grätschen.

Eines der „Opfer“ im Video: Dortmunds Ex-Star Christian Pulisic, den Kolasinac im Derby einst recht rustikal an der Seitenlinie abgrätschte. Auch auf Facebook wandte sich der Rapper an seine Fans und bedankte sich nochmal persönlich beim neuen Schalker Anführer.

---------------

Schalke-04-News:

Schalke-Held Matthew Hoppe: Droht ihm nach seiner Tor-Gala nun dieses Schicksal?

FC Schalke 04: Jetzt ist es offiziell! Aufsichtsrats-Boss lässt Bombe platzen

Omar Mascarell vor Schalke-Abschied – ist DAS der wahre Grund?

--------------

„Danke, dass du einfach wieder da bist. Danke, dass du verstehst, wieviel uns das wert ist“, heißt es da in Richtung des Bosniers.

Fans begeistert

Bei den Fans der Königsblauen kommt der Song jedenfalls gut an, verkörpert er doch genau das, was sich alle erhofft und seit Monaten von ihrer Mannschaft gewünscht haben. Nun hat Schalke 04 nicht nur ein Gesicht sondern auch eine Hymne zur Rettung vor dem Abstieg.

Hier gibt es einige der Kommentare zum Kolasinac-Song:

„Du hast es mal wieder geschafft Canun! Der Track ist der Hammer!“

„Er hat es verdient dieses Lied, mega.“

„Wenn alle so wie Kola wären, dann ist safe die Meisterschaft noch drinne.“

„Sehr geiler Song.“

„Gänsehaut.“

„Richtig gut. Der muss das irgendwie zu sehen bekommen.“

(mh)