FC Schalke 04 verkündet Hammer! Darauf haben die Fans sehnlichst gewartet

Bei Trikotsammlern kribbelt es bei dieser Meldung in den Finger. Der FC Schalke 04 verkauft das Sondertrikot, mit denen die Profis am vergangenen Freitag (10. Februar) gegen den VfL Wolfsburg aufliefen.

Das „#STEHTAUF-Trikot“ ist in begrenzter Stückzahl verfügbar. Wer das Sondertrikot des FC Schalke 04 unbedingt haben will, der muss am Dienstag (14. Februar) früh aufstehen.

FC Schalke 04 verkündet Trikot-Hammer! Fans müssen früh aufstehen

904 glückliche Trikotbesitzer wird es geben. In dieser Stückzahl verkauft der FC Schalke 04 das Sondertrikot. Am Dienstag um 8 Uhr wird das „#STEHTAUF-Trikot“ im Online-Shop verfügbar sein. Das gab der Klub am Montag (13. Februar) bekannt.

69,95 Euro soll das Trikot kosten. 5 Euro gehen sofort in die vereinseigene Stiftung „Schalke hilft!“. Aufgrund der „Kurzfristigkeit der Aktion“ kündigte Schalke bereits Lieferzeiten von drei bis vier Wochen an. Eine Beflockung ist erst im Nachgang möglich.

„Bereits im Vorfeld hatten den FC Schalke 04 viele Anfragen königsblauer Fans, eines der Sondertrikots zu kaufen, erreicht. Nun hat der Verein eine Möglichkeit aus noch unveredelten Restbeständen gefunden, diesem Wunsch nachzukommen“, heißt es in der Mitteilung des Vereins.

Der FC Schalke 04 setzte sich in der „#STEHTAUF-Woche“ mit vielen Aktionen gegen Rassismus und Diskriminierung ein. Die Sondertrikots bildeten beim Spiel gegen den VfL Wolfsburg den Höhepunkt.

Schalke versteigert getragene Trikots

Neben dem Verkauf der Restbestände besteht die Möglichkeit ein Trikot zu ersteigern. Ab Montag (20 Uhr) startet eine Auktion. Dort werden die getragenen Trikots aus dem Wolfsburgs-Spiel versteigert. Der Erlös geht ebenfalls in die Stiftung „Schalke hilft!“.

Update: Trikots wie erwartet schnell vergriffen

Schon um halb Zehn meldete der FC Schalke 04 am Dienstagmorgen den Ausverkauf. „Ihr seid der Wahnsinn, Schalker! Alle 904 Trikots in unserem Shop sind über Nacht verkauft worden“, twitterte S04.