FC Schalke 04: Juwel vor Sprung zu den Profis? Reis hebt mahnend den Zeigefinger

Die Fans forderten ihn, Thomas Reis brachte ihn. Und: Soichiro Kozaki überzeugte. Beim Testspiel des FC Schalke 04 in Wien ließ er seine technischen Fähigkeiten aufblitzen, traf auch noch.

Beginnt da gerade eine märchenhafte Karriere, die den Japaner schon bald dauerhaft zu den Profis des FC Schalke 04 führt? Gegenüber der „WAZ“ äußert sich nun der Coach zu Kozukis Chancen auf einen Platz im Flieger nach Belek und einen Profi-Kaderplatz in einem Pflichtspiel.

FC Schalke 04: Reis spricht über Kozuki

Als einer von sechs U23-Spielern durfte Kozuki mit nach Österreich reisen und sich im Test am Donnerstag gegen Rapid Wien zeigen. Das gelang ihm hervorragend. Nach nur acht Minuten traf er, ließ weitere gute Szenen folgen. Ein schneller Techniker – klingt nach etwas, was Schalke gut zu Gesicht stehen dürfte.

Sehen wir die 21-jährige Entdeckung aus der Oberliga bald auch in einem Pflichtspiel bei den Profis? Thomas Reis lobt den Debütanten, will sich mit Entscheidungen aber noch etwas Zeit lassen. „Er hat Talent. Er hat sich heute mit einem Tor belohnt“, lobt Reis Kozuki in der „WAZ“, nennt ihn „dynamisch, gefährlich, ekelhaft zu verteidigen, wenn er ins Tempo kommt“. Kritikpunkte hatte er aber genauso.

Soichiro Kozuki jubelt über sein Tor für den FC Schalke 04. Foto: IMAGO/RHR-Foto

„Schalke kann froh sein, ein solches Talent zu haben“

„Als Schalke kann man froh sein, ein solches Talent zu haben. Ob es aber für die ersten Spiele reicht…“, sagt Reis, beendet den Satz aber nicht. Womöglich darf Kozuki ihn in den letzten Trainingseinheiten des Jahres davon überzeugen, dass es eine gute Idee ist, ihn mit ins Winter-Trainingslager nach Belek zu nehmen.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Es wäre ein weiterer Schritt zu einem Platz im Profikader – den Soichiro Kozuki nach einem starken Auftritt in Wien aber noch alles andere als sicher hat.

Welche Kritikpunkte Reis an Kozuki äußert und was er sonst noch so über die Entdeckung sagt, erfährst du hier auf WAZ.de.