FC Schalke 04: Talent drängt sich im Testspiel auf – doch sein Vertrag läuft aus

Die Fanrufe nach Soichiro Kozuki wurden immer lauter – erstmals durfte sich der Japaner nun bei den Profis des FC Schalke 04 zeigen. Im Testspiel bei Rapid Wien legte er prompt eine starke Leistung auf den Rasen.

Chance genutzt – womöglich taucht das Talent in der Rückrunde auch mal im Pflichtspielkader von Trainer Thomas Reis auf. Doch Stand jetzt ist Kozuki im Sommer weg. Der Vertrag läuft aus – und schon haben die Fans des FC Schalke 04 die nächste klare Forderung an ihren Klub.

FC Schalke 04: Kozuki überzeugt beim „Profi-Debüt“

Seine starke Technik fiel sofort auf. Und nach nur acht Minuten ließ er es auch klingeln. Soichiro Kozuki wusste bei seinem ersten Spiel für die S04-Profis sofort zu überzeugen. Starke Leistung samt Tor: Ein blitzsauberes Empfehlungsschreiben für weitere Besuche.

Viele Fans dürften sich bestätigt sehen. Sie hatten vom 21-Jährigen schon bei der Regionalliga-Reserve starke Leistungen gesehen. Immer mehr forderten, Kozuki eine Chance bei den Profis zu geben. Die bekam er nun – und nutzte sie.

Kozukis Vertrag läuft aus

Aber: Der rechte Mittelfeldspieler sitzt auf einem auslaufenden Vertrag. Kurz vor Ende der Sommer-Transferperiode hatte der FC Schalke 04 ihn beim Oberligisten 1. FC Düren entdeckt und mit einem Ein-Jahres-Kontrakt ausgestattet. Den Fans ist klar: Kozuki braucht eine Verlängerung!

Sollte er in der U23 – oder vielleicht sogar bei den Profis – weitere Auftritte wie in Wien hinlegen, dürfte sich Peter Knäbel diesbezüglich bald an die Arbeit machen. Womöglich hat der S04 in der Mittelrheinliga ein kleines Juwel ausgebuddelt.

Kozuki war nicht der einzige, der von Thomas Reis in Wien eine Bewährungsprobe bei den Profis erhielt. Mit Julius Schell, Joey Müller und Andreas Ivan standen drei weitere U23-Akteure in der Startelf. Eingewechselt wurden zudem Verthomy Boboy und Daniel Kyerewaa.