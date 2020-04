FC Schalke 04: Sky lässt Bombe platzen – und die S04-Fans rasten aus

Die Fans des FC Schalke 04 dürfen sich in den kommenden Wochen auf wahre Highlights freuen. Der Pay-TV-Sender Sky löst bei den „Königsblauen“ Glücksgefühle aus.

Sky holt an den kommenden Samstagen die Bundesliga-Konferenz zurück ins Programm und zeigt „hisTOOORische“ Duelle. Ein ganz besonderes Spiel des FC Schalke 04 darf da natürlich nicht fehlen.

FC Schalke 04: Sky zeigt echten Klassiker

Die Bundesliga-Konferenz am Samstag um 15.30 Uhr ist für die vielen Fußballfans zu einer echten Tradition geworden. Schon seit 2000 wird das Format, bei dem zwischen mehreren Spielen gesprungen wird und bei dem man kein Tor verpasst, ausgestrahlt.

Da die Bundesliga wegen des Coronavirus allerdings zurzeit lahmgelegt wurde, hat sich Sky dazu entschieden, an den kommenden Samstagen die Konferenz mit Highlightspielen der vergangenen Jahre zu füllen.

Bundesliga-Konferenz kehrt zurück

Den Auftakt machen an diesem Wochenende die Partien: Bayer 04 Leverkusen – VfL Wolfsburg (Saison 2014/15), RB Leipzig – Hertha BSC (2018/19), TSG 1899 Hoffenheim – 1. FC Köln (2017/18), 1. FC Union Berlin – 1. FSV Mainz 05 (2001/02) und FC Augsburg - SC Paderborn (2014/15). Also genau die Begegnungen, die eigentlich für den 4. April angesetzt waren.

Im Anschluss folgt dann eines der vergangenen Topspiele zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern. Ab 15.00 Uhr stimmen Moderator Michael Leopold und Sky Experte Dietmar Hamann die Zuschauer auf Sky Sport Bundesliga 2 HD ein. Aus dem Konferenzstudio kommentieren Kai Dittmann, Hansi Küpper, Roland Evers, Toni Tomic und Jonas Friedrich die fünf Spiele live.

4:4 – Schalkes irre Aufholjagd im Revierderby

Aber auch der FC Schalke 04 wird in den nächsten Wochen nicht zu kurz kommen. Das legendäre Revierderby von November 2017, als Schalke einen 0:4-Rückstand beim BVB noch in ein 4:4 verwandelte, findet einen Platz in der Klassiker-Konferenz.

Damit nicht genug: Auch das spektakuläre 7:4 der Schalker gegen Bayer Leverkusen (2006) wird Teil der Bundesliga-Konferenzen der nächsten Wochen sein.

Sky will damit seinen Kunden die Zeit vertreiben, bis die Bundesliga den Spielbetrieb wiederaufnimmt. Aktuell ist das für Anfang Mai geplant.

Wann kann Sky wieder Live-Spiele zeigen?

So sehr die Fans sich auf die Klassiker-Konferenzen freuen mögen - die zentrale Frage lautet in diesen Tagen: Wann können sie endlich wieder Live-Fußball sehen?

Die DFL verlängerte die Bundesliga-Pause jüngst bis Ende April. Dass am ersten Mai-Wochenende wieder gespielt werden kann, gilt allerdings als äußerst unwahrscheinlich.