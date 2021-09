FC Schalke 04: ER ist neben Terodde der Mann der Stunde – „Der wahre Held“

Beim FC Schalke 04 dreht ein Mann momentan komplett auf: Simon Terodde. Er ist auf Schalke fürs Tore schießen verantwortlich.

In der Spitze ist er allerdings nicht allein unterwegs. Auch ein anderer Spieler des FC Schalke 04 gibt momentan ordentlich Gas. Wie Terodde ist auch er neu in Gelsenkirchen.

FC Schalke 04: Neuer Stürmer – starke Physis und gefährliche Abschlüsse

Die Rede ist von Marius Bülter. Erst in diesem Sommer wechselte er von Union Berlin nach Gelsenkirchen. Der Preis: 800 Tausend Euro. Auf Schalke besitzt der 28-Jährige einen Vertrag bis 2024.

Er lässt momentan neben Simon Terodde die S04-Fans jubeln: Neuzugang Marius Bülter Foto: imago images/Laci Perenyi

Bei seiner Vorstellung sagte S04- Sportdirektor Rouven Schröder: „Er wird unser Offensivspiel noch einmal variabler machen. Sein Spiel ist geprägt von einer großen Dynamik, starken Physis und gefährlichen Abschlüssen.“ Und genauso kam es. Ganz zur Freude die Fans.

Das sagen die S04-Fans über Bülter:

„Bülter der wahre Held bei dem Tor“ (in Bezug auf das 1:0 gegen den SC Paderborn)

„Wie sympathisch kann man sein? Marius Bülter: ja“

„Ferner überzeugt er durch sein unbändiges Engagement, gepaart mit purem Willen. Für mich bislang der überzeugendste Transfer des S04“

„Lieber Fußballgott, Bitte mach, dass sich Marius Bülter und Simon Terodde nicht verletzen. Ich werde auch immer meinen Teller aufessen und meine Schwester nicht ärgern. Amen“

„Wer ist der geilste Spieler von Schalke und warum ist es Marius Bülter?“

Neue Schalker Stürmer-Duo liefert

Bülter überzeugt von Anfang an. In den ersten sechs Spielen konnte der Schalke-Stürmer bereits fünf Torbeteiligungen verbuchen. Zwei Mal traf er selbst, dreimal legte er auf.

S04-Stürmer Simon Terodde ist momentan in Torlaune. Sturmpartner Bülter unterstützt ihn dabei. Foto: imago images/Noah Wedel

Gefeiert wird Marius Bülter als super Ergänzung zu Simon Terodde. Gemeinsam bilden die beiden Neuzugänge ein super Stürmer-Duo. In sechs Spielen waren sie zusammen an 14 Schalker Toren direkt beteiligt. So kann es weitergehen für S04. (fp)