FC Schalke 04: Ex-Star mit krasser Forderung – „Würde Terodde gerne beim BVB sehen“

Zu erfolgreichen Bundesliga-Zeiten investierte Schalke 04 Millionen in neue Spieler. Von den teuersten Transfers haben jedoch nur wenige wirklich gezündet. Wir zeigen Dir die fünf teuersten Transfers der Vereinsgeschichte.

Simon Terodde erwies sich für den FC Schalke 04 als absoluter Glücksgriff. Doch viele Fans sorgen sich: Kann der Stürmer auch in der Bundesliga durchstarten?

In der zweiten Liga ist Terodde der beste Torjäger aller Zeiten, doch alle Bundesliga-Anläufe liefen ernüchternd. Ex-Profi Uli Stein hält den Stürmer trotzdem für erstliga-tauglich – jedoch nicht beim FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Ex-Profi Stein will Terodde in Bayern oder Dortmund sehen

In der zweiten Liga schießt Simon Terodde seit vielen Jahren alles kurz und klein. In der Bundesliga sieht das anders aus. In 58 Erstliga-Spielen gelangen dem Bocholter magere zehn Tore. Als „klassischer Zweitliga-Stürmer“ wird er von manchen Fans und Experten verschrien.

------------------------------

Die nächsten Pflichtspiele des FC Schalke 04:

Samstag, 9. April, 13.30 Uhr: 1. FC Heidenheim (Heim)

Sonntag, 17. April, 13.30 Uhr: Darmstadt 98 (Auswärts)

Samstag, 23. April, 13.30 Uhr: Werder Bremen (H)

Freitag, 29. April, 18.30 Uhr: SV Sandhausen (A)

------------------------------

Uli Stein gehört nicht dazu. Der langjährige Bundesliga-Torwart ist sich sicher: Beim richtigen Verein würde Terodde auch im Oberhaus knipsen.

Kann Simon Terodde mit dem FC Schalke 04 auch Bundesliga? Foto: IMAGO/RHR-Foto

Im „Zweitliga-Doppelpass“ auf Sport1 sagt der 67-Jährige aber, dass der FC Schalke 04 für ihn nicht dazu gehört. „Ich würde ihn gerne mal in der Bundesliga in einer gut funktionierenden Spitzenmannschaft sehen“, verrät Stein.

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

„Wenn er jetzt aber wieder bei einem Aufsteiger mitspielt, kriegt er die Chancen nicht“, erklärt der Ex-Profi im Zweitliga-Doppelpass. „Ich würde ihn gerne mal bei Bayern oder dem BVB sehen.“ Stein ist sich sicher: „Dann macht er seine Tore auch.“

Simon Terodde in Schwarzgelb? Das würde vielen Fans des FC Schalke 04 das Herz brechen. Und auch wenn die Dortmunder derzeit einen potenziellen Haaland-Nachfolger suchen, dürfte Terodde nicht zum Kandidatenkreis gehören.

Nächster Umbruch bahnt sich an

Auch wenn Goalgetter Terodde bleibt: Im Sommer bahnt sich beim S04 ein weiterer Umbruch an. Einige Spieler werden den Klub wohl verlassen (hier mehr dazu).

