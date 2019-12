Beim FC Schalke 04 im Gespräch: Riesen-Wirbel um Stürmer-Talent!

Silas Wamangituka wurde einst beim FC Schalke in Verbindung gebracht, nun gibt es großen Ärger um den Stürmer.

Er wurde im Sommer mit dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht, nun gibt es gewaltigen Ärger um Silas Wamangituka. Der eigentlich Silas Mvumpa Katompa heißt. Denn genau dort liegt das Problem. Aber eins nach dem anderen.

Französischen Medienberichten zufolge hatte Schalke im Sommer einen Stürmer des französischen Zweitligisten Paris FC im Visier: Silas Wamangituka. Der 20-Jährige hatte in der Vorsaison mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht.

Stuttgart statt Schalke: Wamangituka im Fokus

Aus dem Wechsel zu Schalke wurde letztendlich nichts, weil der VfB Stuttgart sich für die satte Ablöse von 8 Millionen Euro die Dienste des kongolesischen Stürmertalents sicherte. Und nun gibt es großen Wirbel um Wamangituka.

Wie die französische Sportzeitung „L’Equipe“ berichtet, soll Wamangituka unter falschem Namen auflaufen. Der Angreifer soll demnach eigentlich Silas Mvumpa Katompa heißen. Außerdem sei der angeblich 20-Jährige bereits 21 Jahre alt.

Silas Wamangituka geht in dieser Saison für den VfB Stuttgart auf Torejagd. Foto: imago images/Pressefoto Baumann

Paris umging Zahlung an Jugendverein

Hintergrund: Wenn Spieler in Europa für große Summer verkauft werden, sollen ihre Jugendvereine einen Anteil der Ablöse erhalten. So kassierte Rot-Weiss Essen zum Beispiel in den vergangenen Jahren immer mit, wenn Mesut Özil zu Werder Bremen, Real Madrid oder Arsenal wechselte.

Durch die Änderung seines Namens sollte die Herkunft von Wamangituka vertuscht werden. Dadurch musste der Paris FC von den 8 Millionen Euro, die der VfB Stuttgart für den Stürmer zahlte, keinen Cent an den Jugendverein des Kongolesen abdrücken. Für einen französischen Zweitligisten sind Einnahmen in dieser Höhe extrem hohe Geldsummen.

Wamangituka beim VfB Stuttgart

Beim VfB Stuttgart kam Wamangituka in dieser Zweitliga-Saison zu 12 Einsätzen. Dabei gelangen ihm vier Treffer. Außerdem bereitete er einen weiteren Treffer vor. (dhe)