FC Schalke 04: Von wegen WM-Pause! Diese S04-Stars spielen einfach weiter

Nach Matathon-Wochen in der Bundesliga haben sich viele Profis des FC Schalke 04 auf die Pause gefreut. Für alle, die nicht bei der WM 2022 dabei sind, steht eine XXL-Winterpause an.

Für alle? Nein! Für drei Youngster des FC Schalke 04 ist die Winterpause noch in weiter Ferne. Fünf Pflichtspiele haben sie noch vor der Brust – im königsblauen Trikot.

FC Schalke 04: Drei Youngster spielen knallhart weiter

Selbst ohne internationales Geschäft hatte Schalke in den letzten Wochen ein deftiges Programm. Neun Spiele in sechs Wochen hieß das Pensum zwischen Länderspielpause und vorzeitigem Jahresabschluss. Bis auf den Katar-Reisenden Maya Yoshida geht es für alle Profis nun in die XXL-WM-Winterpause. Möchte man meinen. Doch für drei S04-Profis ist die Pause noch nicht in Sicht.

Sidi Sané, Mehmet Can Aydin und Justin Heekeren haben noch fünf Pflichtspiele vor der Brust, bevor es besinnlich wird. Laut „Bild“ hat der FC Schalke 04 verkündet, die drei in allen restlichen Spielen der U23 in der Regionalliga West einzusetzen.

Drei Profis für S04-Reserve im Einsatz

Die vierte Liga spielt auch während der WM 2022 weiter. Bis 10. Dezember geht es für Schalkes Reserve noch gegen Borussia Mönchengladbach II (Freitag, 14 Uhr), Preußen Münster (Mittwoch, 18 Uhr), SV Straelen (26. November), 1. FC Köln II (2. Dezember) und SV Lippstadt (10. Dezember). Erst dann beginnt dort die Winterpause.

Mehr aktuelle News:

Sidi Sané hatte im letzten Bundesliga-Spiel des Jahres sein Bundesligadebüt für den FC Schalke 04 gegeben. Mehmet Aydin gab das bereits vor anderthalb Jahren, hat schon 13 Erst- und 18 Zweitligaspiele auf dem Buckel. Justin Heekeren kam im Sommer aus Oberhausen zum S04 und wartet noch auf sein erstes Profispiel.