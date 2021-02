FC Schalke 04: Riesige Überraschung! S04-Coach Gross lässt die Bombe platzen

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 trifft am Samstag auf RB Leipzig, eines der besten Teams in der Bundesliga - doch dabei könnte es jetzt überraschende Hilfe geben.

Shkodran Mustafi sitzt noch immer zu Hause in Quarantäne, hat noch keinen Kontakt zur Mannschaft des FC Schalke 04 gehabt, geschweige denn mittrainiert – und seit Anfang Dezember praktisch keine Spielpraxis mehr gesammelt.

Am 10. Dezember stand Shkodran Mustafi zuletzt länger als 2 Minuten in einem Pflichtspiel auf dem Platz. Foto: imago images/Pro Sports Images

Trotzdem soll er gegen RB Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr, hier im Live-Ticker) bereits im Kader stehen, sagt Christian Gross – und geht sogar noch weiter.

FC Schalke 04: Shkodran Mustafi – aus der Quarantäne direkt in die Startelf?

„Ein Einsatz liegt absolut im Bereich des Möglichen“, stellt der S04-Trainer am Tag vor dem Leipzig-Duell klar – und sorgt damit für eine faustdicke Überraschung.

„Wenn wir grünes Licht bekommen vom Gesundheitsamt, ist er sicher im Kader und ich schließe einen Einsatz von Anfang an nicht aus.“

Aus der Quarantäne direkt in die Startelf, ohne Spielpraxis, ohne eine Trainingseinheit und ohne einen Teamkollegen zuvor gesehen zu haben – beim FC Schalke 04 bahnt sich eine irre Aktion an, die es so vielleicht noch nie gegeben hat.

Beim FC Schalke 04 will Trainer Gross seinen Neuling Shkodran Mustafi an Tag 1 nach der Quarantäne ohne Training und Spielpraxis in die Startelf stellen. Foto: dpa

Gerade in der Abwehr schwören viele Trainer auf eingespieltes Personal – nach dem Kabak-Abgang braucht Schalke besonders gegen Leipzigs Wirbel-Sturm die bestmögliche Viererkette.

Gross über Mustafi: „Er ist ein absoluter Profi“

Doch Gross traut seinem neuen Schützling den Sprung ins kalte Wasser zu. „Er ist ein absoluter Profi, hat eine professionelle Einstellung zu seinem Beruf. Er ist Fußballer durch und durch“, lobt der Schweizer den Weltmeister von 2014.

