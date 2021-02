FC Schalke 04: Mega-Überraschung! Coach Gross macht DIESE Ankündigung wahr

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 oder besser gesagt Trainer Christian Gross überraschte vor dem Leipzig-Spiel mit einer einer Ankündigung.

Shkodran Mustafi hatte bis zum Spiel gegen Leipzig noch keinen Kontakt zur Mannschaft des FC Schalke 04, geschweige denn mittrainiert – weil der Winter-Neuzugang bis letzten Freitag noch in Quarantäne saß. Und doch stand der Innenverteidiger gegen RB gleich in der Startelf.

Am 10. Dezember stand Shkodran Mustafi zuletzt länger als 2 Minuten in einem Pflichtspiel auf dem Platz. Foto: imago images/Pro Sports Images

FC Schalke 04: Shkodran Mustafi – aus der Quarantäne direkt in die Startelf?

„Ein Einsatz liegt absolut im Bereich des Möglichen“, stellte der S04-Trainer am Tag vor dem Leipzig-Duell klar – und sorgte damit für eine faustdicke Überraschung.

„Wenn wir grünes Licht bekommen vom Gesundheitsamt, ist er sicher im Kader und ich schließe einen Einsatz von Anfang an nicht aus.“

Trainer Gross stellte seinen Neuling Shkodran Mustafi an Tag 1 nach der Quarantäne ohne Training und Spielpraxis in die Startelf des FC Schalke 04. Foto: Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Aus der Quarantäne direkt in die Startelf, ohne Spielpraxis, ohne eine Trainingseinheit und ohne einen Teamkollegen zuvor gesehen zu haben – beim FC Schalke 04 bahnte sich eine irre Aktion an, die es so vielleicht noch nie gegeben hat.

Gerade in der Abwehr schwören viele Trainer auf eingespieltes Personal – nach dem Kabak-Abgang braucht Schalke besonders gegen Leipzigs Wirbel-Sturm die bestmögliche Viererkette.

Das Debüt von Shkodran Mustafi lief nicht wie erhofft. Foto: Maik Hölter/TEAM2sportphoto/Pool

Gross über Mustafi: „Er ist ein absoluter Profi“

Doch Gross traute seinem neuen Schützling den Sprung ins kalte Wasser zu. „Er ist ein absoluter Profi, hat eine professionelle Einstellung zu seinem Beruf. Er ist Fußballer durch und durch“, lobt der Schweizer den Weltmeister von 2014.

FC Schalke 04: Mustafi feiert Blitz-Debüt

Trainer Christian Gross ist offenbar kein Mann für falsche Versprechungen. Shkodran Mustafi stand gegen RB Leipzig gleich in der Startelf. Die Niederlage des FC Schalke 04 konnte der Neuzugang trotzdem nicht verhindern. Wie sich Mustafi geschlagen hat,

Skhodran Mustafi feierte gegen RB Leipzig sein Debüt für Schalke. Foto: Tim Rehbein/RHR-FOTO/Pool

