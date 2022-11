FC Schalke 04: Transfercoup im zweiten Anlauf? ER könnte den S04 verstärken

Der FC Schalke 04 wollte ihn haben – das war ein offenes Geheimnis. Doch der Stürmer erhielt verlockendere Angebote und wechselte schließlich in die Türkei.

Nun könnte der FC Schalke 04 den nächsten Anlauf wagen. Weil Serdar Dursun bei Fenerbahce keine Rolle mehr spielt, rückt ein Winter-Wechsel immer näher. Beim S04 könnte er eins der Kernprobleme lösen.

FC Schalke 04: Neuer Anlauf bei Serdar Dursun?

Er blüht auf, als Schalke abschmierte. Während der Horror-Abstiegssaison der Königsblauen ballerte sich Serdar Dursun in die Herzen aller Darmstädter und mit 27 Toren am Ende sogar zur Torjägerkanone. Die Interessenten rannten den „Lilien“ die Tür ein – darunter auch der S04.

Schalke zog bekanntlich den Kürzeren. Der gebürtige Hamburger entschied sich für einen Wechsel in die Süper Lig. Fenerbahce schien die richtige Wahl. In seiner ersten Saison war Dursun Stammstürmer und mit 15 Treffern in 33 Spielen auch durchaus erfolgreich.

Dursun Bankdrücker bei Fenerbahce

Nun scheint die Erfolgsgeschichte aber vorbei. Der 31-Jährige ist zum Bankdrücker mutiert. Seit September kommt er auf zwei mickrige Einsatzminuten, in der Europa League wurde er nicht einmal für den Kader nominiert. Nun, so heißt es, will Serdar Dursun die Türkei schon wieder verlassen.

Mehr aktuelle News:

Wagt der FC Schalke 04 einen zweiten Anlauf? Klar ist: Königsblau hat ein Sturmproblem, schießt einfach zu wenig Tore. Die drei Mittelstürmer Simon Terodde, Sebastian Polter und Kenan Karaman kommen zusammen auf gerade einmal drei Treffer in den 15 Spielen der bisherigen Saison.

S04-Boss Peter Knäbel hat Winter-Transfers bereits angekündigt. Mit der nun sicheren 5-Millionen-Ablöse für Amine Harit wäre eine Dursun-Verpflichtung stemmbar. Klar wäre aber auch: Kommt Dursun, müsste wohl einer der aktuelle erfolglosen Neuner gehen.