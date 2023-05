FC Schalke 04 will van den Berg unbedingt halten – seine Reaktion ist eindeutig

Mit großen Ambitionen wechselte Sepp van den Berg im Sommer auf Leihbasis vom FC Liverpool zum FC Schalke 04, wurde dann allerdings nach vier Spielen jäh ausgebremst. Sein Plan, bei Schalke viel Spielpraxis zu sammeln, ging nicht. Eine Verletzung setzte ihn Monate lang außer Gefecht.

Inzwischen steht van den Berg wieder für den FC Schalke 04 auf dem Platz und zeigt, wieso er beim Top-Klub FC Liverpool unter Vertrag steht. S04 würde ihn gerne über den Sommer hinaus behalten, doch was sagt der Niederländer dazu? Im Gespräch mit der „WAZ“ verriet er nun seine Zukunftspläne.

FC Schalke 04 will Leihe mit van den Berg verlängern

Gegen Werder Bremen feierte er nach sieben Monaten sein Comeback und erzielte gleich den Treffer zum 1:1. Gegen den FSV Mainz 05 durfte der Innenverteidiger erstmals von Beginn an ran und machte seine Sache gleich überragend. Van den Berg kann seine Qualitäten endlich auf dem Platz zeigen.

Geht es nach dem FC Schalke 04, wird er dies auch in der kommenden Saison tun. Königsblau will die Leihe mit dem 21-Jährigen verlängern. „Wir wissen, was wir an Sepp haben, und Sepp weiß, was er an Schalke 04 hat“, sagt Asamoah. „Letztlich müssen wir schauen, wie die Situation nach der Saison ist. Wir alle hoffen, dass wir drinbleiben. Dann ist vielleicht die Chance da, Sepp zu überreden, dass er bleibt.“

DAS sagt van den Berg

Feststeht: Es besteht nur eine Chance van den Berg zu halten, wenn Schalke in der Bundesliga bleibt. Gegenüber der „WAZ“ erklärt van den Berg, dass sein Fokus auf dem Klassenerhalt liege. Die Bundesliga sei aber eine große Chance für ihn. „Wenn mich Schalke behalten will, bin ich auf jeden Fall offen, zu bleiben“, sagt der Innenverteidiger.

Und weiter: „Schalke und ich – das passt. Es ist eine Möglichkeit für mich, hierzubleiben. Doch erst einmal bringen wir die Saison zu Ende, dann sprechen wir miteinander.“ Mitspielen müsste dann auch erst einmal der FC Liverpool. Der Verteidiger besitzt dort noch einen Vertrag bis 2024. Um ihn nicht ablösefrei zu verlieren, müssten die „Reds“ den Vertrag also erst noch verlängern.