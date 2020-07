FC Schalke 04: ER soll die Torflaute beheben – doch es gibt ein Problem

Der FC Schalke 04 steckt mitten in der Kaderplanung für die neue Saison. Sportvorstand Jochen Schneider will mit wenigen Mitteln ein neues Team aufbauen.

Die größte Baustelle des FC Schalke 04 war in dieser Saison der Angriff. Ein Stürmer von der Bundesliga-Konkurrenz soll die Lösung sein, doch es gibt ein Problem.

FC Schalke 04: Union-Angreifer könnte Sturm-Problem lösen, aber...

Magere 38 Treffer erzielte Schalke in der abgelaufenen Saison. Damit ist Schalke das drittschlechteste Team der Bundesliga – nur die Absteiger Fortuna Düsseldorf (36) und SC Paderborn (37) schossen weniger Tore.

Mittelfeldmann Suat Serdar war mit sieben Treffern der beste Torschütze. Angreifer Benito Raman traf vier Mal, Ahmed Kutucu drei Mal, Michael Gregoritsch ein Mal und Guido Burgstaller sogar gar nicht. Die Bilanz des Schalke-Sturms ist erschreckend.

Aushilfe schaffen könnte Sebastian Andersson von Union Berlin. Laut übereinstimmenden Medienberichten steht der Schwede auf der Liste von Schalke 04. Die Ausstiegsklausel soll bei fünf Millionen Euro liegen.

-------------------------------------------

Das ist Sebastian Andersson

Geboren am 15. Juli 1991 in Ängelholm, Schweden

Wechselte 2017 vom schwedischen Erstligisten Norrköping zum 1. FC Kaiserlautern

Schon 2018 zog es ihn weiter zum 1. FC Union Berlin

Sein Vertrag in Berlin läuft noch bis 2022

-------------------------------------------

In seiner Premieren-Saison in der Bundesliga war er ein Garant für den Klassenerhalt von Union Berlin. Der 28-Jährige erzielte in 33 Spielen 12 Treffer.

Sebastian Andersson steht im Fokus des FC Schalke. Foto: imago images/Matthias Koch

Das ist das Problem bei Andersson

Er könnte dem FC Schalke mit seiner Torgefahr sicherlich weiterhelfen, doch es gibt ein Problem. Laut „Bild“ müssen die Knappen erst ein bis zwei Spieler von der Gehaltsliste streichen, um genügend Geld für eine Andersson-Verpflichtung übrig zu haben.

Bei Hamza Mendyl könnte es bald soweit sein. Dem Blatt zufolge gibt es bereits zwei Anfragen von französischen Klubs, die den Außenverteidiger gerne verpflichten würden.

-----------------------------------------

-----------------------------------------

Kann Schalke also Spieler verkaufen, könnte Andersson bald in der Veltins-Arena auflaufen. Doch die Liste der Interessenten ist lang. Auch Celtic Glasgow, Newcastle United, AFC Bournemouth, Leeds United, West Bromwich und der FC Brentford haben ein Auge auf den Angreifer geworfen.

Allerdings müssen Teams aus England wohl einen Aufschlag von 30 Prozent zahlen. (fs)