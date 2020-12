FC Schalke 04 verkündet Kolasinac-Rückkehr – Fans rasten aus: „Es geht wieder aufwärts“

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

Der FC Schalke 04 hat seinen Fans zum Jahreswechsel ein Geschenk gemacht. Sead Kolasinac kehrt zurück zu Königsblau.

Der 27-Jährige kommt für ein halbes Jahr auf Leihbasis vom FC Arsenal. Das teilte der FC Schalke 04 am Silvestertag mit.

FC Schalke 04: Kolasinac ist zurück bei Königsblau

„Wir haben intensiv an der Rückkehr von Sead Kolasinac gearbeitet und sind richtig stolz, dass mit ihm ein echter Schalker Junge heimkehrt“, sagt Schalke-Boss Jochen Schneider in der Pressemitteilung des Klubs.

Und weiter: „Sead verkörpert genau die Werte, die Schalke 04 auszeichnen und die im Kampf um den Klassenerhalt elementar sind: ein unbändiger Wille und ein starker Charakter.“

Die Rückkehr von Sead Kolasinac löst bei den Fans große Freude aus. Foto: imago images/PRiME Media Images

Schon im vergangenen Sommer soll der FC Schalke 04 an einer Rückkehr von Sead Kolasinac gearbeitet haben. Damals scheiterte der Deal aber an den Finanzen. Über das jetzige Finanzierungsmodell machte Schalke keine Angaben.

Bekannt ist nur, dass Kolasinac ab 04. Januar offiziell wieder ein Schalker ist. „Über die Modalitäten des Leihgeschäftes vereinbarten beide Vereine Stillschweigen“, heißt es weiter.

Kolasinac: „Der Kontakt zum FC Schalke 04 ist nie abgerissen“

Kolasinac äußerte sich so: „Ich bin froh und stolz, ab sofort wieder das Trikot des FC Schalke 04 tragen zu dürfen. Der Verein befindet sich derzeit in einer ganz schwierigen Situation. In den kommenden Wochen und Monaten möchte ich meinen Beitrag dazu leisten, dass wir so viele Punkte wie möglich holen. Gemeinsam werden wir den Klassenerhalt schaffen – davon bin ich zu 100 Prozent überzeugt!“

Kolasinac weiter: „Ich freue mich zudem auf viele bekannte Gesichter aus der Mannschaft und deren Umfeld. Der Kontakt zum FC Schalke 04 ist nie abgerissen. Die Rückkehr nach Gelsenkirchen ist für mich eine absolute Herzensangelegenheit.“

Ob Kolasinac, wie in mehreren Medienberichten erwähnt, auch Kapitän wird, teilte der Klub nicht mit.

Fans sind aus dem Häuschen

Für die Fans ist die Rückkehr ein echter Hoffnungsschimmer in der schweren Zeit. Kolasinac hatte auch nach seinem Wechsel zum FC Arsenal ein hervorragendes Standing in der Schalke-Gemeinde.

Die Reaktionen fallen demnach schlichtweg positiv aus. Hier einige Kommentare: