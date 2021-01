FC Schalke 04: Bei DIESEN Worten von Kolasinac hören die Fans ganz genau hin

Gelsenkirchen. Endlich! Der FC Schalke 04 hat Sead Kolasinac zurück geholt. Doch es ist ein Comeback auf Zeit – schließlich ist der Ur-Schalker nur bis Saisonende ausgeliehen.

Oder will Sead Kolasinac etwa dauerhaft beim FC Schalke 04 bleiben? Seine Worte im Klub-Interview lassen die Anhänger aufhorchen.

FC Schalke 04: Sead Kolasinacs Worte lassen Fans aufhorchen

Angesprochen auf seine Entwicklung in vier Jahren England sagte 27-Jährige: „Es war eine schöne Zeit, die ich dort hatte. Ich habe viel lernen können in der Premier League. Man hat mit Spielern trainiert, die in ihrer Karriere sehr viel geleistet haben. Man lernt sehr viel und saugt viel von ihnen auf. Dadurch bin ich größer geworden.“

Will Sead Kolasinac länger beim FC Schalke 04 bleiben? Foto: imago images / Poolfoto

Das klingt nicht gerade nach Rückreise im Sommer. „Seo“ spricht über seine Arsenal-Zeit nicht nur im Imperfekt, sondern wählt auch Worte, die sehr nach Abschied klingen.

Ablöse dürfte S04 vor Probleme stellen

Eine dauerhafte Bindung der Identifikations- und Führungsfigur würde sich sicher auch der FC Schalke 04 wünschen. Das Problem: Kolasinac hat bei den „Gunners“ noch einen Vertrag bis 2022.

-------------------------

Top-Schalke-News:

Nächster Schalke-Hammer! Aufsichtsrats-Boss mit offizieller Verkündung

FC Schalke 04: Ex-Aufsichtsrat macht Druck – „Es muss Klartext gesprochen werden“

Max Meyer: England-Traum vorbei – landet der Ex-Schalke-Star jetzt ausgerechnet HIER?

-------------------------

Engagement bei Abstieg aussichtslos

Arsenal wäre sicher bereit, den Linksverteidiger, der zuletzt kaum noch eine Rolle spielte, ganz abzugeben. Doch selbst eine schmale Ablöse dürfte den S04 vor Probleme stellen – denn zuvor schon praktisch leere Kasse wird derzeit für Verstärkungen vollständig geplündert.

So oder so dürfte der Klassenerhalt auch für Kolasinac die Minimalvoraussetzung für ein längerfristiges Engagement sein. Und der ist derzeit in weiter Ferne.

>>> Schalke – Hoffenheim: Verhindert der Kolasinac-Effekt den traurigen Rekord?

Funkel spricht Wahrheit über Kolasinac-Deal

Als großer Heilsbringer wurde Sead Kolasinac bei seiner Ankunft auf Schalke gefeiert - doch kommt mit ihm wirklich der Turnaround? War er wirklich das fehlende Puzzleteil? Trainer-Legende Friedhelm Funkel spricht das aus, was viele denken. Hier zu seinen Aussagen >>>