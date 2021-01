FC Schalke 04: Kolasinac verrät emotionalen Grund für die Rückkehr – „Zeit, dass du nach Hause kommst“

Gelsenkirchen. Für die Fans des FC Schalke 04 war es ein unglaubliches Zeichen von Vereinsliebe: Die Rückkehr von Sead Kolasinac sorgte beim S04 zu Beginn des Monats für Jubelstürme.

Jetzt verrät der Verteidiger den emotionalen Grund, der ihn zu seiner Entscheidung bewogen hat.

FC Schalke 04: Kolasinac verrät emotionalen Rückkehr-Grund

Kolasinac sei mit seinen Einsatzzeiten im vierten Arsenal-Jahr nicht mehr zufrieden gewesen, wie er im vereinseigenen Interview erzählt. Ins Spiel sei dann ein ehemaliger Bekannter gekommen: Norbert Elgert.

Der Schalker Jugendtrainer, mit dem Kolasinac vor neun Jahren die deutsche A-Jugendmeisterschaft gewann, habe seinen ehemaligen Schützling angerufen und sich nach dessen Wohlbefinden erkundigt.

Norbert Elgert war ein wichtiger Förderer von Sead Kolasinac, sagt der Verteidiger heute. Foto: IMAGO / Nordphoto

„Als es bei mir in Arsenal nicht so lief, wie ich mir das vorgestellt habe, hat er mich angerufen und sich erkundigt, was da los ist. Dann hieß es einfach nur: Ich glaube, es ist Zeit, dass du nach Hause kommst.“

Nach dieser emotionalen Ansage wurden die Telefonate häufiger, schließlich hätten sich die beiden fast täglich ausgetauscht, erzählt Kolasinac. „Irgendwann haben wir uns natürlich auch über die Geschichte unterhalten, dass es eventuell eine Option (der Rückkehr, Anm. d. Red.) geben könnte.“

Er habe dann alles versucht, um nach Gelsenkirchen zurückzukehren, allen Bedenken zum Trotz. „Natürlich habe ich mich mit ihm über die Gesamtsituation hier (auf Schalke) unterhalten. Es waren viele positive, aber natürlich auch negative Sachen, das ist ja ganz normal.“

Elgert dürfte also großen Anteil daran gehabt haben, dass sich Kolasinac für die Rückkehr entschied. Kein Wunder: Noch immer bezeichnet der Schalke-Star den Jugendcoach als einen seiner wichtigsten Wegbereiter. „Norbert Elgert habe ich sehr, sehr viel zu verdanken“, sagt er. Und Schalke hat Elgert wohl die Kolasinac-Rückkehr zu verdanken. (the)