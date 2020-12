FC Schalke 04: Kolasinac vor Rückkehr – doch das könnte zum Problem werden

Frohe Kunde für alle Fans des FC Schalke 04!

Pünktlich zum Jahreswechsel hat Sead Kolasinac nach übereinstimmenden Medienberichten einen Vertrag beim FC Schalke 04 unterschrieben. Allerdings gibt es noch ein Problem, das überwunden werden muss.

FC Schalke 04: Kolasinac-Transfer vor Abschluss

Bereits im Sommer hatte der FC Schalke 04 an einer Rückkehr von Sead Kolasinac gearbeitet, doch damals scheiterte man. Jetzt soll Sportvorstand Jochen Schneider im zweiten Anlauf erfolgreich gewesen an.

Nach Informationen von Sky und „Bild“ hat sich Schalke mit dem FC Arsenal auf eine halbjährige Leihe geeinigt. Wie es anschließend weitergeht, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Über eine mögliche Kaufoption wurde noch nichts bekannt gegeben.

DAS könnte noch ein Problem werden

Sollte der Transfer wirklich über die Bühne gehen, gibt es nur noch ein Problem. Seit dem 22. Dezember gilt für Menschen aus Großbritannien ein Einreiseverbot. „Aufgrund einer gemeldeten Mutation des Coronavirus gilt ein Beförderungsverbot für Reisende aus dem Vereinigten Königreich und Südafrika nach Deutschland“, heißt es in einer Erklärung der Bundesregierung.

Am 22. Dezember hat Sead Kolasinac noch für den FC Arsenal im EFL Cup gegen Manchester City gespielt. Eine vorzeitige Reise nach Deutschland war also nicht möglich. Allerdings steht in der Erklärung auch: „Das Verbot betrifft den Verkehr per Zug, Bus, Schiff und Flug.“ Eine Anreise mit dem Auto ist dort nicht aufgeführt.

Zudem heißt es auch: „Ab dem 1. Januar 2021 dürfen nach vorheriger Genehmigung durch das Bundesministerium des Inneren Personen mit Wohnsitz und Aufenthaltsrecht in Deutschland befördert werden.“

Wann spielt Kolasinac für Schalke?

Eine Möglichkeit, Sead Kolasinac nach Deutschland zu bringen, wird der FC Schalke 04 also mit Sicherheit gefunden haben. „Bild“ und Sky berichten, dass er sich schon in Deutschland befinde.

Den Fans des FC Schalke 04 wird das Recht egal sein. Hauptsache Kolasinac ist zurück auf Schalke. Damit würde Trainer Christian Gross auch seinen ersten Spieler für die Außenbahn bekommen.

Zum ersten Mal wird Sead Kolasinac aber wohl erst am 15. Spieltag gegen die TSG Hoffenheim im Kader stehen. Ein Einsatz gegen Hertha BSC kommt zu früh. (fs)