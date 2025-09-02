Karriere-Horror abgewendet: Ex-Schalke-Flop findet neuen Klub in letzter Minute

Am Deadline Day passieren bekanntlich noch die wildesten Dinge. Last-Minute-Transfers, mit denen niemand rechnet. Doch für einige Spieler bedeutet der Transferschluss auch die bittere Gewissheit, ohne Verein dazustehen.

Diese Horror-Nachricht konnte ein ehemaliger Schalke-Spieler jetzt offiziell abwenden. Im letzten Moment hat er noch einen neuen Verein gefunden.

Er kam mit großen Erwartungen

Mit großer Hoffnung und Erwartung, mal wieder einen stabilen und sicheren Torwart auf der Linie zu haben, wechselte Alexander Schwolow in der Saison 2022/23 zum FC Schalke 04. Doch spätestens nach den 25 Spielen, die er in diesem Jahr für Schalke bestritt, war klar, dass Schwolow diesen Erwartungen nicht gerecht wurde.

Schließlich wurde der Torwart inmitten der Saison auch von Ralf Fährmann ersetzt, einem Torwart, der eigentlich keine Rolle mehr beim Verein spielen sollte. Daher war am Ende der Spielzeit, auch klar, dass sich die Wege nach dem Abstieg trennen würden.

Schwolow findet neuen Verein

Schwolow zog es im Folgejahr zu Union Berlin. Nach dem schwachen Schalke-Jahr war für den Keeper allerdings von Anfang an klar, dass er nur als Nummer zwei eingeplant werden würde. Letztendlich stand Schwolow in zwei gesamten Jahren auch nur siebenmal auf der Linie für die Berliner.

Nach Vertragsende in diesem Sommer schien es für Schwolow bitter zu werden. Kein Verein nahm den Keeper unter Vertrag – bis zum Deadline Day. Schwolow hat beim schottischen Erstligisten Heart of Midlothian FC unterschrieben.

Dort haben sich zwei Torhüter, unter anderem der Stammkeeper, verletzt. Daher griff der Klub jetzt auf den 33-jährigen Schwolow zurück, der in Schottland seine erste Auslandserfahrung machen wird. „Ich habe nach einer Herausforderung und einer Chance gesucht. Die Gespräche mit Hearts waren von Anfang an sehr angenehm“, sagte Schwolow zu dem Wechsel.