FC Schalke 04: Schöpf fassungslos – Mitspieler parkt sein Auto ausgerechnet HIER

Gelsenkirchen. Fußball wird in der Veltins-Arena aktuell nicht gespielt. Dafür ereignen sich andere verrückte Szenen im Stadion des FC Schalke 04.

Mittelfeldspieler Alessandro Schöpf (26) hat auf Instagram einen Eindruck aus dem Inneren der Arena mit seinen rund 83.000 Followern geteilt. Der Rasen fehlt im Stadion – stattdessen steht dort ein luxuriöses weißes Auto. Und es gehört einem von Schöpfs Teamkollegen beim FC Schalke 04!

FC Schalke 04: Spieler parkt sein Auto mitten im Stadion

Der Besitzer des edlen Schlittens ist Routinier Daniel Caligiuri (32). Ob der geahnt hat, dass er Mannschaftskamerad Schöpf damit derartig neidisch macht? „Einmal dein Auto fahren“, murmelt der Österreicher in seiner Insta-Story. „Was für ein Gerät.“

Den ungewöhnlichen Parkplatz seines Schalker Kollegen nimmt ihm Schöpf allerdings nicht übel. „Mit dem Auto darf man auch mitten in der Arena parken“, schreibt er in seinem Instagram-Post.

Wann das nächste Mal in der Veltins-Arena wieder ein Fußballspiel angepfiffen wird, steht noch nicht fest. Die Corona-Pause in der Bundesliga soll noch mindestens bis zum 30. April andauern. (at)