FC Schalke 04: Verletzung von Ozan Kabak schockt S04 – „Bis vier Wochen“

Gelsenkirchen. Nicht schon wieder! Erneut hat es den FC Schalke 04 erwischt – Ozan Kabak musste beim 1:1 gegen den SC Paderborn verletzt ausgewechselt werden.

Sprach der FC Schalke 04 unmittelbar nach dem Wechsel noch von einer Vorsichtsmaßnahme, drohen sich nun schlimmere Befürchtungen zu bewahrheiten. Ozan Kabak droht für mehrere Spiele auszufallen und die Personalsorgen von Trainer David Wagner weiter zu verschlimmern.

FC Schalke 04: Ozan Kabak verletzt – wochenlanger Ausfall droht

Vor allem in der Abwehr drückt beim S04 gewaltig der Schuh: Salif Sané und Benjamin Stambouli sind schon ewig verletzt – und kaum sind mit Weston McKennie und Matija Nastasic zwei Profis aus dem Lazarett zurück, müssen die Knappen die nächsten Schock-Meldungen verkraften.

Ozan Kabak untröstlich: Wie lange fehlt er dem FC Schalke 04? Foto: imago images/Team 2

Daniel Caliguiri fehlt mit Innenbandverletzung wochenlang, Jonjoe Kenny erlitt einen Bänderriss im Sprunggelenk und fällt ebenfalls länger aus. In seiner vielleicht besten Schalke-Form verletzte sich auch noch Suat Serdar am Sprunggelenk – und jetzt auch noch Ozan Kabak.

Eine genaue Diagnose steht beim Türken noch aus. Befürchtet wird ein Muskelfaserriss. „Da müssen wir jetzt abwarten, was die MRT-Untersuchung ergibt. Das kann von zehn Tagen bis drei oder vier Wochen Ausfallzeit alles sein“, prognostiziert Wagner und klagt: „Das haut richtig ins Kontor.“

Fehlt Kabak in den Hammer-Wochen?

Kabak präsentierte sich in den letzten Wochen in bestechender Form, hinterlässt ein klaffendes Loch in der Innenverteidigung. Ein Ausfall für das nächste Spiel in Mainz (Sonntag, 18 Uhr) scheint klar, nun drücken alle Königsblauen die Daumen, dass Kabak nicht allzu lange fehlt.

Anschließend stehen nämlich Hammer-Wochen mit Spielen gegen RB Leipzig (22. Februar), beim 1. FC Köln (29. Februar) gegen Bayern München (4. März), TSG Hoffenheim (7. März) und im Revierderby gegen den BVB (14. März) an.