FC Schalke 04: Ob das gut geht? IHN könnte S04 jetzt zurückholen

Vor knapp fünf Jahren heuerte Bernard Tekpetey beim FC Schalke 04 an. Seither ist der Nationalspieler Ghanas noch nicht richtig bei S04 angekommen. Erst an Altach verliehen, dann an Paderborn verkauft und nur ein Jahr später wieder zurückgeholt.

Es folgte eine Leihe nach Düsseldorf, wo er in einem Interview die Vereinsführung heftig anging (>>> hier mehr dazu) und anschließend ein erneutes Leihgeschäft nach Bulgarien.

Schalke 04: Kommt Bernard Tekpetey frühzeitig zurück?

Bei Ludogorets kam der 23-Jährige auf 21 Spiele, ein Tor, aber immerhin acht Vorlagen. Doch mit dem bulgarischen Meister winkt nun sogar die Champions League. Und für Tekpetey stellt sich plötzlich die Frage: Champions League oder Zweite Liga mit Schalke 04? Eigentlich läuft sein Leihvertrag noch für ein Jahr.

Der FC Schalke 04 könnte Bernard Tekpetey aus Bulgarien zurückholen. Foto: IMAGO / GEPA pictures

----------------------

Diese Spieler verlassen Schalke:

Weston McKennie

Jonas Carls

Nabil Bentaleb

Bastian Oczipka

Benjamin Stambouli

Steven Skrzybski

Allesandro Schöpf

Shkodran Mustafi

William

Frederik Rönnow

Goncalo Paciencia

Kilian Ludewig

--------------------

„Wenn Schalke mich anruft, werde ich gehen“

„Ich möchte auch die Möglichkeit haben, in Ludogorets zu bleiben, weil wir in der Champions League spielen werden“, erklärte Tekpetey beim Radiosender „Original 91.9 FM“. Und weiter: „Im Moment werde ich alles den Vereinen überlassen, um zu entscheiden. Wenn Schalke mich anruft, werde ich gehen.“

----------------------------

Weitere Nachrichten zum FC Schalke 04:

FC Schalke 04: Fast vergessen! ER kehrt zu S04 zurück – und will Großes erreichen: „Das ist mein Ziel“

FC Schalke 04: „Beste Nachricht seit langem“ – nach über einem Jahr holt S04 IHN zurück

Schalke-Stürmer Mark Uth vor Wechsel: „Wir sind relativ weit“

---------------------------

Schalkte hat drei Angreifer fix für die neue Saison

Bislang steht Schalke für die Zweite Liga mit Simon Terodde, Matthew Hoppe und der Leihrückkehrer Ahmed Kutucu drei Angreifer für die neue Saison zur Verfügung. Bei Klaas-Jan Huntelaar ist nach wie vor offen, ob der Niederländer ein weiteres Jahr in Gelsenkirchen bleibt.

FC Schalke 04: Abgang sorgt für Verwunderung

Anfang der Woche verkündete Schalke den Abgang von Jonas Carls. Dieser war zuletzt ohnehin ausgeliehen. Ein Detail sorgt bei der Verkündung für Kopfschütteln. (ms)