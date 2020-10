FC Schalke 04 – SC Paderborn im Live-Ticker: Ludewig feiert Debüt! Erfolgserlebnis für S04?

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 nutzt die Länderspielpause, um sich in einem Testspiel neue Motivation zu besorgen. Bei FC Schalke 04 gegen SC Paderborn wird Manuel Baum erste Experimente wagen und einiges ausprobieren können. Gelingt Schalke gegen Paderborn ein Sieg?

Erschwert wird die Aufgabe für Schalke 04 gegen den SCP dadurch, dass viele Nationalspieler nicht zur Verfügung stehen und weitere Stammspieler wegen Verletzungen ausfallen.

FC Schalke 04 – SC Paderborn im Live-Ticker

Wie wird sich Schalke gegen den Zweitligisten schlagen? In unserem Live-Ticker bekommst du alle Informationen.

Spielinfo:

Anstoß: Donnerstag, 8. Oktober, 14 Uhr

Stadion: Parkstadion

FC Schalke 04 – SC Paderborn -:- (-:-)

Tore:

Mögliche Aufstellungen:

Schalke: Rönnow - Ludewig, Nastasic, Thiaw, Oczipka - Mascarell, Bentaleb - Skrzybski, Uth, Raman - Ibisevic

Paderborn: Zingerle - Dörfler, Strohdiek, Hünemeier, Ananou - Justvan, Schallenberg, Evans - Pröger, Owsu, Terazzino

13.34 Uhr: Die Aufstellung sind da!

Schalke: Rönnow - Ludewig, Nastasic, Thiaw, Oczipka - Mascarell, Bentaleb - Skrzybski, Uth, Raman - Ibisevic

Paderborn: Zingerle - Dörfler, Strohdiek, Hünemeier, Ananou - Justvan, Schallenberg, Evans - Pröger, Owsu, Terazzino

13.32 Uhr: Für den FC Schalke 04 kommt es darauf an, die viel betonten "Erfolgserlebnisse" zu feiern. Das kann auch ein ordentliches Testspiel gegen den SC Paderborn sein. So könnte Trainer Manuel Baum seiner Mannschaft wieder Leben einhauchen.

13.25 Uhr: Kurz vor dem Spiel noch ein paar Infos zum Gegner: Der SC Paderborn ist in der vergangenen Spielzeit in die 2. Bundesliga abgestiegen. Nach zwei Auftaktniederlagen gegen Kiel (0:1) und den HSV (3:4) holte Paderborn gegen Heidenheim den ersten Punkt. In der Tabelle stehen sie damit nach drei Spieltagen auf Rang 15.

12.19 Uhr: Vor dem Spiel gibt's noch eine Leseempfehlung. Markus Schubert hat sich nach seinem Wechsel zu Eintracht Frankfurt erstmals zu der schweren Zeit auf Schalke geäußert. Was er gesagt hat, liest du hier!

10.57 Uhr: Die Bundesliga macht gerade zwei Wochen Pause, weil die Nationalteams schon wieder im Einsatz sind. Am gestrigen Abend spielte die DFB-Elf im Testspiel gegen die Türkei nur Remis. Hier geht's zu den Highlights!

Donnerstag, 07.42 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen! Heute ist Matchday. Der FC Schalke 04 testet gegen den SC Paderborn. Für Manuel Baum gilt es nun in kurzer Zeit die Mannschaft wieder auf Kurs zu bringen.

21.02 Uhr: Im vergangenen Jahr trafen beide Mannschaften in der Bundesliga aufeinander. Die Ergebnisse: 5:1 für Schalke in der Hinrunde, 1:1 in der Rückrunde.

18.51 Uhr: Für die Knappen geht es aber vor allem auch darum endlich wieder ein Erfolgserlebnis zu feiern. Sechs Niederlagen in Folge, 18 Bundesligaspiele ohne Sieg. Die Zahlen sind erschreckend. Die Verunsicherung merkte man den Schalkern zuletzt oft an.

15.22 Uhr: Baum wird die Partie nutzen wollen, um neue Erkenntnisse zu sammeln. Nach mittlerweile einer Woche im Amt darf man gespannt sein, ob schon neue taktische Kniffe zu erkennen sein werden.

13.46 Uhr: Vor seinem Debüt im königsblauen Trikot steht hingegen Kilian Ludewig. Der 20-Jährige war erst am Montag nach Gelsenkirchen gewechselt und soll fortan die rechte Abwehrseite beackern.

10.02 Uhr: Der Coach muss auf gleich zehn seiner Spieler verzichten. Während Ralf Fährmann und Suat Serdar verletzungsbedingt ausfallen, sind Ozan Kabak, Ahmed Kutucu, Alessandro Schöpf, Rabbi Matondo, Nassim Boujellab, Hamza Mendyl, Salif Sané und Can Bozdogan allesamt für ihre Nationalmannschaften unterwegs.

9.23 Uhr: Für Manuel Baum ist es das zweite Spiel nach seinem Debüt gegen RB Leipzig. Er steht bei der Aufstellung vor einem interessanten Puzzle.

Mittwoch, 7. Oktober, 9 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für das Testspiel der Schalker gegen Bundesligaabsteiger Paderborn. Wie wird die Partie ausgehen?