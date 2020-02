Schalke – Paderborn im Live-Ticker: S04-Schock schon vor Anpfiff!

Gelsenkirchen. Nach dem Pokalkrimi am Dienstag geht es für den FC Schalke 04 schon am Samstag weiter. Um 15.30 Uhr heißt es Schalke – Paderborn.

Das Duell zwischen Schalke und Paderborn ist das Duell zwischen dem Tabellensechsten und dem Schlusslicht der Bundesliga.

FC Schalke 04 – SC Paderborn im Live-Ticker

Schafft der FC Schalke 04 gegen den SC Paderborn im dritten Heimspiel 2020 den dritten Sieg? DER WESTEN begleitet die Partie des 21. Spieltags der Fußball-Bundesliga im Live-Ticker und liefert bereits vor dem Anpfiff alles wissenswerten Informationen.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Schalke – Paderborn -:- (-:-)

Tore:

Mögliche Aufstellungen:

Schalke: Nübel – Schöpf, Kabak, Nastasic, Oczipka – Mascarell – Kutucu, Boujellab – Harit – Raman, Burgstaller

Paderborn: Zingerle – Jans, Strohdiek, Schonlau, Collins – Gjasula – Vasiliadis, Sabiri – Pröger, Antwi-Adjei – Srbeny

Spieldaten:

Anstoß: Samstag, 08.02.2020, 15.30 Uhr

Ort: Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Schiedsrichter: Felix Brych, München

16.23 Uhr: Einer der damaligen Schalker Torschützen wird am Samstag definitiv nicht dabei sein: Salif Sané laboriert seit November an einer Knieverletzung. Auch Suat Serdar droht auszufallen, hinter ihm stehe laut Wagner wegen einer Sprunggelenksverletzung ein "großes Fragezeichen". Definitiv nicht zur Verfügung stehen Benjamin Stambouli, Daniel Caligiuri, Jonjoe Kenny, Weston McKennie und Torhüter Markus Schubert.

16.21 Uhr: Das Hinspiel entschied Schalke trotz eines frühen Rückstand noch deutlich mit 5:1 für sich. Für die Tore zeichneten Salif Sané, Suat Serdar, Ahmed Kutucu und zweimal Amine Harit verantwortlich.

16.18 Uhr: Jetzt aber zurück zum Duell zwischen Schalke und Paderborn. Ein Blick auf die Bundesliga-Tabelle verrät: Königsblau ist der klare Favorit. Die Wagner-Auswahl belegt mit 34 Zählern den sechsten Platz, Aufsteiger Paderborn hat 19 weniger auf dem Konto und ist Schlusslicht. Doch Vorsicht: Sowohl bei der Niederlage gegen Wolfsburg als auch beim 2:0-Erfolg in Freiburg bewies der Sportclub, das er noch lebt. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt drei Punkte.

16.15 Uhr: Und noch ein Aufreger: In der Nacht nach dem Pokalspiel kam es zu einer Massenchlägerei zwischen Schalke- und BVB-Fans, in deren Zuge ein Polizist angefahren wurde. >>HIER<< gibt es alle Infos zu dem Vorfall.

16.09 Uhr: Das Pokalspiel hallt indes noch immer nach. Zum einen gab es eine Rote Karte gegen David Wagner (>>HIER<< mehr dazu), die mittlerweile allerdings wieder aufgehoben wurde. Zum anderen erhob Hertha-Spieler Jordan Torunarigha schwere Rassismus-Vorwürfe gegen das Publikum auf Schalke (alle Infos >>HIER<<). Der FC Schalke 04 hat daraus bereits Konsequenzen gezogen (mehr dazu >>HIER<< lesen).

16.05 Uhr: Während der SC Paderborn unter der Woche Zeit hatte, sich nach der 2:4-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg zu rehabilitieren, mussten die Schalker nach dem 0:0 in Berlin am Mittwoch zuhause im DFB-Pokal-Achtelfinale ran und gewannen nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 nach Verlängerung. S04-Coach David Wagner wird den Fokus in den vergangenen Tagen daher vermehrt auf die schnelle Regeneration gelegt haben.

Freitag, 7. Februar, 16 Uhr: Hallo und herzlich willkommen Live-Ticker zur zur Partie des FC Schalke 04 gegen den SC Paderborn. DERWESTEN hat alle Infos zur Partie des 21. Spieltags!