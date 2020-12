FC Schalke 04 – SC Freiburg: Trainer Manuel Baum verblüfft – „Als ob nichts gewesen wäre“

Manuel Baum und Schalke 04 treffen am Mittwoch auf den SC Freiburg.

Der FC Schalke 04 wartet weiter auf seinen ersten Saisonsieg. Gegen den SC Freiburg startet Schalke den nächsten Anlauf.

Die Begegnung FC Schalke 04 – SC Freiburg steigt am Mittwoch um 18.30 Uhr in der Veltins-Arena.

FC Schalke 04 – SC Freiburg im Live-Ticker

Schafft der FC Schalke 04 gegen den SC Freiburg endlich die Wende oder können die Breisgauer ihren Vorsprung auf die Abstiegsplätze ausbauen?

Alle Antworten zum Spiel FC Schalke 04 – SC Freiburg bekommst du hier bei uns im Live-Ticker!

FC Schalke 04 – SC Freiburg -:- (-:-)

Tore:

Voraussichtliche Aufstellungen:

Schalke: Fährmann - Ludewig, Kabak, Sané, Oczipka - Mascarell - Harit, S. Serdar - Boujellab - Skrzybski, Raman

Freiburg: F. Müller - Lienhart, K. Schlotterbeck, Gulde - Schmid, Santamaria, Höfler, Günter - Grifo, Höler – Petersen

+++ FC Schalke 04: Zwangspause beendet! Startet der Hoffnungsträger jetzt endlich durch? +++

15.51 Uhr: In Sachen Uth machte er den Fans Hoffnung: „Ich konnte bereits auf dem Weg nach Hause mit Mark Uth telefonieren. Er hat sich angehört, als ob nichts gewesen wäre. Das hilft natürlich für die eigene Verarbeitung. Mark war heute auch bei der Video-Analyse und wieder mit viel Positivität dabei.“

15.25 Uhr: Für die ausstehenden Spiele hat Baum eine klare Zielvorgabe: „Unser Ziel war es, aus den letzten drei Spielen sieben Punkte zu holen. Jetzt kann sich jeder selbst ausrechnen, worauf wir in den letzten beiden Partien hinauswollen.“ Bedeutet gegen Freiburg und am nächsten Samstag gegen Bielefeld müssen Siege her.

15.22 Uhr: Auf der Pressekonferenz sagte Trainer Manuel Baum: „Eine wichtige Aufgabe eines Trainers ist es, nicht das Ergebnis, sondern die Leistung zu beurteilen. Ich finde, gegen Augsburg hat man gesehen, dass dort ein Team auf dem Platz steht. Die Tendenz geht aus meiner Sicht klar in die richtige Richtung.“

15.10 Uhr: Der FC Schalke 04 muss gegen Freiburg auf Frederik Rönnow, Goncalo Paciencia und Mark Uth verzichten. Uth ist nach seinem schweren Zusammenprall noch nicht wieder einsatzfähig.

12.22 Uhr: Der FC Schalke 04 wartet in dieser Saison weiterhin auf den ersten Sieg. Gegen den FC Augsburg wäre es am Sonntag fast soweit gewesen, doch Marco Richter traf in der Nachspielzeit noch zum Ausgleich für die Fuggerstädter. Somit wartet Schalke weiter.

Dienstag, 10.14 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für die Begegnung Schalke gegen den SC Freiburg. Hier versorgen wir dich mit allen Infos rund ums Spiel.