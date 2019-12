FC Schalke 04: Wagner deutet weiteren Startelf-Hammer an – spielt ER gegen Freiburg?

Gelsenkirchen. Viele Fans des FC Schalke 04 staunten nicht schlecht, als David Wagner beim Auswärtsspiel in Wolfsburg (1:1) Fabian Reese in die Startelf beförderte.

Der 22-Jährige hatte seit dem 1. Spieltag keine Einsatzminute mehr gehabt – und dennoch setzte der Trainer des FC Schalke 04 mit Benito Raman seinen erfolgreichsten Stürmer auf die Bank, um den im Sommer von einer Leihe aus Fürth zurückgekehrten Reese von Beginn an spielen zu lassen.

FC Schalke 04: Wagner deutet Saison-Debüt von Jonas Carls an

Am Samstag (15.30 Uhr), beim Hinrunden-Abschluss gegen den SC Freiburg, könnte es den nächsten Startelf-Hammer geben.

Vor dem Freiburg-Heimspiel dachte David Wagner laut darüber nach, einen Profi zu bringen, der diese Saison noch keine einzige Einsatzminute hatte.

Der Hintergrund: Juan Miranda hatte in Wolfsburg nach langem Warten sein erstes Spiel von Beginn an bestreiten dürfen. Weil der junge Spanier eigentlich langsam an die Bundesliga gewöhnt werden sollte, dann aber aus Personalmangel ausgerechnet in einer englischen Woche durchspielen musste, äußerte Wagner Bedenken, ob der 19-Jährige weitere 90 Minuten gegen Freiburg wegstecken könnte.

Auf die Frage nach Alternativen in der dünn besetzten Abwehr des FC Schalke 04 machte Wagner klar: „Die Alternative ist Jonas Carls.“

„Jonas ist in sehr guter Verfassung, hat ganz viel auch bei der zweiten Mannschaft gespielt, kennt alle Abläufe. Ich hätte nullkommanull Bedenken, wenn es so kommen sollte, dass er morgen zum Einsatz kommt.“

Jonas Carls kommt auf bislang 90 Bundesliga-Minuten

Jonas Carls‘ bislang einziger Bundesliga-Auftritt war im April, als er sein Erstliga-Debüt gab und im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim (2:5) die volle Distanz absolvierte. Anschließend saß er wieder auf der Bank, war in dieser Saison in nur drei der 16 Spiele überhaupt im Profi-Kader und spielte ansonsten zwölfmal bei der U23 in der Regionalliga West.

Und dennoch: In einer sowieso schon aus Verletzungsgründen umgebauten Abwehrreihe, in der Außenverteidiger Bastian Oczipka nach innen rücken muss, weil kein fitter Innenverteidiger mehr übrig ist, hätte David Wagner keine Bedenken, einen weiteren Youngster reinzuwerfen.

Es wäre in jedem Fall die nächste faustdicke Überraschung in der Startelf des FC Schalke 04!