FC Schalke 04-Koordinator Sascha Riether erklärt: Darum wurde die Partie nach dem Uth-Drama nicht abgebrochen

Augsburg. In der 10. Minute stockte den Zuschauern und Spielern beim Duell zwischen dem FC Augsburg und dem FC Schalke 04 der Atem. Mark Uth war mit seinem Gegenspieler am Kopf zusammengeprallt und lag längere Zeit bewusstlos auf dem Rasen.

Nach der minutenlangen Behandlung ging die Partie dennoch weiter. Sascha Riether erklärte nach dem Spiel, warum.

FC Schalke 04: Riether schildert Horror-Szene um Uth

Der Teamkoordinator der Schalker war nach dem Spiel immer noch unter Hochspannung. Bei „Sky“ erklärte er: „Wahnsinn, man muss nach dem Spiel erstmal klarkommen.“ Die Szene um Mark Uth war natürlich trotz des bitteren Unentschiedens nach Abpfiff Gesprächsthema Nummer eins.

„Zum Glück ist er wieder ansprechbar. Kurzfristig war er weg, das war wirklich ein richtig heikler Moment“, schildert Riether seine Eindrücke. „Es war natürlich dramatisch. Wir wussten ja am Anfang nicht, was mit ihm ist. Das ist schon ein Schockmoment. Hoffentlich geht es ihm ganz, ganz schnell wieder besser.“

Sascha Riether über die Uth-Szene: „Das war wirklich ein richtig heikler Moment.“ Foto: imago images/RHR-Foto

Mittlerweile ist bekannt, dass Uth „nur“ eine Gehirnerschütterung erlitten hat. Der Stürmer hat sich bereits persönlich aus dem Krankenhaus gemeldet (hier liest du, was Uth schreibt>>>).

Darum wurde die Partie nicht abgebrochen

Riether erklärte aber auch, warum die Partie unter den Eindrücken der Horror-Szene um Uth nicht abgebrochen wurde. Zahlreiche Fans hatten sich über die schnelle Fortsetzung gewundert. „Natürlich gehen die Gedanken erstmal nicht an Fußball“, so Riether. Am Ende habe man sich aber bewusst für eine Fortführung des Spiels entschieden, obwohl Schiedsrichter Manuel Gräfe einen Abbruch angeboten habe.

„Der Schiri hat uns auch gefragt, ob wir weiterspielen wollen und die Mannschaft hat gesagt: Ja, für Mark wollen sie gerne dieses Spiel weiter bestreiten. Das hätte Mark auch gewollt.“ Auch die Augsburger seien gefragt worden, wie FCA-Trainer Herrlich berichtete. Diese hätten sich an der Entscheidung der Schalker orientiert.

Nach Wiederbeginn hatte Schalke zwar sichtlich noch mit den Geschehnissen zu kämpfen. Nach der Pause konnten die Knappen aber stark aufspielen und das Spiel zwischenzeitlich sogar drehen.

Am Ende sprang jedoch wieder kein Sieg heraus – in der Nachspielzeit kassierte Schalke noch den 2:2-Ausgleich. Es war das 27. Spiel ohne Sieg für den Revierklub. Und doch gab es an diesem Tag wichtigere Dinge als Fußball. (the)