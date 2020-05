FC Schalke 04: So viel Geld könnte Schalke kassieren, wenn Leroy Sané wechselt

Gelsenkirchen. Die finanzielle Lage beim FC Schalke 04 ist angespannt. Durch die Bundesliga-Unterbrechung und den damit verbundenen ausbleibenden Einnahmen ist der Verein zu harten Sparmaßnahmen gezwungen.

Obwohl der Verein wohl nicht mehr von der Insolvenz gefährdet sein soll, würde man sich beim FC Schalke 04 natürlich nicht über ein paar zusätzliche Einnahmen beschweren. Und für die könnte ausgerechnet Liga-Konkurrent FC Bayern München sorgen – mit einem Transfer von Leroy Sané!

FC Schalke 04: Schalke wird am Transfergewinn von Manchester City beteiligt

Der ehemalige Schalker war 2016 für 52 Millionen Euro nach England zu Manchester City gewechselt.

Das ist Leroy Sané:

Geboren am 11. Januar 1996 in Essen

Das Eingewächs spielte seit 2005 beim FC Schalke 04

Debütierte im Alter von 18 Jahren in der Bundesliga

Wechselte 2016 für 52 Millionen Euro zu ManCity

Seit 2015 auch Nationalspieler

In Erwartung, dass Sanés Entwicklung noch nicht am Ende sei und der gebürtige Essener in den kommenden Jahren noch einmal für viel Geld wechseln würde, vereinbarten die Königsblauen damals eine Klausel mit den Citizens, so berichtet es „Bild“.

Demzufolge würden die Schalker bei einem Verkauf von Sané mit 10 Prozent des Transfergewinns von Manchester City beteiligt werden. Heißt: Sollte das Team von Trainer Pep Guardiola Sané im Sommer beispielsweise für 82 Millionen Euro an den FC Bayern München verkaufen, kämen die Skyblues auf einen Transfergewinn von 30 Millionen Euro.

Sollten die Bayern die Transferansage ihres Präsidenten Herbert Hainer wahrmachen, könnte das Schalke einige Millionen Euro bringen. Foto: imago images/Matthias Koch

Schalke stünden somit drei Millionen Euro aus dem Verkauf zu. Geld, das der Verein sicherlich gut gebrauchen könnte. Über ein Interesse des FC Bayern München an Leroy Sané wird bereits seit dem vergangenen Sommer spekuliert. Damals sollen die Gespräche zwischen den Vereinen weit fortgeschritten gewesen sein, ehe sich Sané das Kreuzband riss und monatelang ausfiel.

Trotz der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise wollen die Bayern in diesem Sommer einen erneuten Versuch starten, Sané zurück nach Deutschland zu lotsen. Bayern-Präsident Herbert Hainer hatte in einem Interview davon gesprochen, dass man in Zukunft jedes Jahr einen internationalen Top-Star holen wolle. (mh)