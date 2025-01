FC Schalke 04: Steht ein Zalazar-Hammer bevor? S04 reibt sich schon die Hände

Er gehörte zu den großen Aufstiegshelden beim FC Schalke 04, konnte anschließend nicht mehr den Klassenerhalt in der Bundesliga mit dem Revierklub schaffen. Danach folgte der bittere Abstieg und auch der Abschied. Die Rede ist von Rodrigo Zalazar, der bei den Knappen ein Publikumsliebling war und nach Portugal wechselte.

Zwar bekam der FC Schalke 04 eine satte Ablösesumme, sein Fehlen machte sich im offensiven Spiel allerdings bemerkbar. Nun steht Zalazar wohl vor einem weiteren Hammer-Wechsel. Für S04 könnte dabei ebenfalls viel Geld rausspringen.

FC Schalke 04: Zalazar vor Hammer-Wechsel?

Die Fans des FC Schalke 04 waren am Boden zerstört, als Rodrigo Zalazar im Sommer 2023 den Verein verließ. Damals war der S04 aus der Bundesliga abgestiegen. Der Uruguayer hatte die Möglichkeit auf das internationale Geschäft – und durfte sich persönlich freuen. Es ging nämlich zu Sporting Braga, wo er in seiner Debüt-Saison direkt in der Champions League spielte.

Zalazar gehörte stets zur Stammelf, erzielte wichtige Tore und bereitete Treffer vor. Doch hin und wieder folgten bittere Ausfälle. Den Mittelfeldspieler plagten immer wieder Schmerzen. Durch Muskelverletzungen fiel er in einigen Spielen zuletzt aus. Auch aktuell steht er aufgrund einer bislang unbekannten Verletzung nicht zur Verfügung.

Umso erstaunlicher sind nun die Gerüchte aus Portugal. Wie die portugiesische Tageszeitung „Record“ berichtet, soll Zalazar vor einem Wechsel nach Russland stehen. Braga und Zenit St. Petersburg sollen sich dabei über einen Transfer geeinigt haben.

S04 winken Millionen dank Zalazar

Und hier kommt der FC Schalke 04 ins Spiel. Neben den rund sechs Millionen Euro, die der Revierklub kassiert hat, konnten sich die Knappen Medienberichten zufolge auch eine Weiterverkaufsbeteiligung sichern. Demnach würden die Königsblauen mit zehn Prozent am Gewinn beteiligt, den Braga mit Zalazar erzielt.

Bedeutet: Verkauft Braga den Spieler für 22 Millionen Euro, stehen S04 ungefähr 1,7 Millionen Euro zu. Geld, das der klamme Revierklub immer dankend annehmen wird. Vor allem für das Transfer-Fenster im Sommer könnte das interessant werden, da die Knappen dann das Geld für Neuzugänge ausgeben werden.

Wie wahr die Berichte über einen Zalazar-Wechsel sind, wird sich noch zeigen. In Russland ist das Transfer-Fenster noch bis zum 20. Februar geöffnet.