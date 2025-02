FC Schalke 04: Horror-Reise hat ein Ende! Zalazar kehrt zu S04 zurück

In den vergangenen Wochen fehlte ein Talent des FC Schalke 04 im Training und bei den Spielen – allerdings nicht aus Verletzungsgründen. Mauro Zalazar war nämlich mit der uruguayischen Auswahl bei der U20-Südamerikameisterschaft.

Bitter für Zalazar: Obwohl es anfangs für ihn und Uruguay eigentlich recht ordentlich lief, reist der Youngster des FC Schalke 04 nun ziemlich deprimiert zurück nach Deutschland. Es war nicht der Ausgang, den er sich erhofft hatte.

FC Schalke 04: Zalazar erlebt bittere Südamerikameisterschaft

Die Gruppenphase hat das Talent des FC Schalke 04 noch souverän mit Uruguay als Tabellenerster abgeschlossen. Gut für S04 und Mauro Zalazar: Er kam regelmäßig zum Einsatz, stand stets in der Startelf. Lediglich im letzten Gruppenspiel, als die U20-Auswahl der Uruguayer bereits in der Finalrunde stand, schaute der Bruder von Ex-S04-Profi Rodrigo Zalazar nur zu.

Danach kam es zur Finalrunde. Mit einer knappen 0:1-Niederlage gegen Brasilien ging es los. Genauso bitter war die anschließende 3:4-Pleite gegen Argentinien. Gegen Chile konnten Uruguay und Zalazar immerhin einen Punkt holen, der allerdings am Ende viel zu wenig war.

Zum Abschluss folgten noch zwei weitere Spiele, in denen die Uruguayer als Verlierer vom Platz gingen: gegen Paraguay (0:1) und Kolumbien (1:3). So beendet Uruguay die Finalrunde auf dem vorletzten Platz vor Chile, das noch mehr Gegentore kassierte und deshalb Schlusslicht ist.

Rückkehr zu S04

Auch wenn Zalazar in allen Partien in der Startelf stand und es den FC Schalke 04 freuen wird, dass er ziemlich viel Spielpraxis sammeln konnte, wird der 19-Jährige nicht so glücklich nach Deutschland zurückkommen. Neben dem verpassten Titel gab es nämlich noch eine andere schlechte Nachricht.

Das Minimalziel, sich unter den besten vier der Finalrunde zu qualifizieren und damit an der U20-Weltmeisterschaft teilzunehmen, hat auch nicht geklappt. Uruguay und Zalazar hätten dafür mindestens Vierter werden müssen. Am Ende wurde es mit acht Punkten Rückstand doch ziemlich deutlich.

Jetzt kehrt Zalazar zurück nach Gelsenkirchen, wird aber vermutlich einige freie Tage nach dem Turnier bekommen. Danach wird ihn Cheftrainer Kees van Wonderen wieder im Training erwarten. Es ist allerdings davon auszugehen, dass der Mittelfeldspieler bei der U23 in der Regionalliga West zum Einsatz kommen wird.