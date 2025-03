Ex-Schalke-Star Zalazar: Jetzt ist es passiert – folgt die Hammer-Wende?

Das Jahr 2025 ist gefühlt erst sehr frisch gestartet, für Ex-Schalke-Spieler Rodrigo Zalazar waren das allerdings sehr wilde letzte Monate. Der Aufstiegsheld spielt seit seinem Abgang bei Sporting Braga und stand in der vergangenen Winter-Transferperiode vor einem Wechsel.

Davon hätte auch der FC Schalke 04 profitiert. Doch der Transfer des Uruguayers ist geplatzt. So blieb er in Portugal, arbeitete an seinem Comeback und durfte erstmals wieder spielen. Kommt es jetzt zur Wende?

Ex-Schalke-Star Zalazar: Comeback nach Verletzungspause

Erst vor einigen Tagen gab es schöne Nachrichten um den ehemaligen Publikumsliebling des FC Schalke 04. Rodrigo Zalazar verkündete nämlich, dass er ein zweites Mal Papa wird. Seine Freundin Emily erwartet das nächste Kind (hier mehr dazu). Jetzt gibt es aber auch sportlich gute News um den Profi.

Die vergangenen Monate fiel Zalazar in Braga aufgrund einer hartnäckigen Muskelverletzung aus. Generell hatte es der 25-Jährige in dieser Saison nicht einfach. Neben einer weiteren Muskelverletzung sorgten Oberschenkelprobleme und ein verstauchter Knöchel dafür, dass er viele Spiele verpasste.

Doch jetzt ist die lange Leidenszeit vorbei. Am Samstag (15. März) feierte Zalazar sein Comeback für Sporting Braga. Gegen den FC Farense stand er sogar direkt in der Startelf und durfte am Ende einen 1:0-Sieg bejubeln.

Bleibt Zalazar in Braga?

Die 90 Minuten schaffte der Ex-Schalke-Star zwar nicht, aber 63 Minuten nach einer monatelangen Verletzungspause sind aus Sicht des Offensivspielers mehr als nur erfreulich. Für Braga waren die drei Punkte wichtig für den Kampf um die Champions-League-Plätze. Aktuell steht Sporting auf Rang vier, das nur für die Qualifikation der Conference League bedeuten reicht. Auf Platz zwei, wo Benfica Lissabon steht, sind es sechs Punkte.

Für Zalazar stehen nun wichtige Wochen und Monate an. Im Winter stand er nämlich kurz vor einem Hammer-Wechsel zu Zenit St. Petersburg, wo auch der FC Schalke 04 aufgrund der hohen Ablösesumme einige Millionen kassiert hätte (DER WESTEN berichtete). Doch ein Transfer scheiterte auf den Zielgeraden.

In Braga hat er noch einen Vertrag bis 2028. Überzeugt er so weiter wie vor seiner Verletzung, wird er vermutlich noch lange bei den Portugiesen bleiben. Kommt allerdings ein Mega-Angebot eines Top-Klubs, könnte Zalazar den Verein verlassen. Dann würde der S04 auch wieder eine Ablöse kassieren.