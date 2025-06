FC Schalke 04: Nächster Torwart-Hammer! S04 macht es offiziell

Zwei gute Nachrichten beim FC Schalke 04 innerhalb kürzester Zeit! Loris Karius hat seinen Vertrag verlängert und bleibt bei den Königsblauen langfristig – und jetzt gibt es weiteren Grund zum Jubeln.

Auf der Torwart-Position hat der FC Schalke 04 nämlich noch eine weitere Verlängerung verkündet. S04-Juwel Faaris Yusufu bleibt den Gelsenkirchenern ebenfalls noch lange erhalten.

FC Schalke 04: Nächste Torwart-Verlängerung

Die Knappenschmiede des FC Schalke 04 hat den Vertrag mit U23-Torwart Faaris Yusufu verlängert. Der 20-Jährige zählt somit auch über die Saison hinaus zum Aufgebot von Chef-Trainer Jakob Fimpel.

Auch interessant: FC Schalke 04: Gerücht sorgt für Wirbel! Ist Muslic bald mit einem Ex-Spieler vereint?

„Faaris hat sich nach dem Ausfall von Luca Podlech in der Rückrunde bewährt. In den entscheidenden Spielen war er eine wichtige Stütze und hatte mit seinem Einsatz großen Anteil am Klassenerhalt“, beschreibt Raffael Tonello, Sportlicher Leiter Knappenschmiede und Top-Talente-Scout, Yusufus Leistung. „Wir bilden Faaris bereits seit vielen Jahren in der Knappenschmiede aus und sind uns sicher, dass er sich auch künftig kontinuierlich weiterentwickeln und seinen Weg erfolgreich fortsetzen wird.“

Das andere Torwart-Juwel Podlech verletzte sich kurz vor dem Saisonende schwer. Der gebürtige Gelsenkirchener wurde am Meniskus sogar operiert und kam anschließend nicht mehr zum Einsatz. So konnte sich Yusufu präsentieren und den Klassenerhalt mit dem Regionalliga-Team feiern.

Talent für die Zukunft

Schon seit 2013 ist Yusufu ein Teil des FC Schalke 04. Damals wechselte er aus der Jugend der SG Wattenscheid in die Knappenschmiede. Seitdem durchlief er zahlreiche Nachwuchsmannschaften und feierte 2022 die deutsche Meisterschaft mit der Schalker U17.

Mehr Nachrichten für dich:

Für die kommende Saison 2025/26 wird sich Yusufu ein Zweikampf mit Podlech um das Tor in der U23 liefern. Bei weiteren guten Leistungen winkt ihm sogar ein Platz in der Profimannschaft. Dort könnte nämlich Justin Heekeren den Klub verlassen, nachdem Loris Karius seinen Vertrag verlängert hat (hier mehr dazu).