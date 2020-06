FC Schalke 04: Nach dem nächsten S04-Debakel will Wagner eins unbedingt klarstellen – „Ich bleibe dabei...“

Gelsenkirchen. Die Talfahrt des FC Schalke 04 endete auch am 33. Spieltag der Bundesliga-Saison beim Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg nicht. Stattdessen setzte es eine herbe 1:4-Klatsche für Königsblau.

Trainer David Wagner wollte nach der Partie eine Sache aber unbedingt klarstellen.

FC Schalke 04: Wagner nach Debakel mit Klarstellung

Gegen die „Wölfe“ startete Schalke denkbar schlecht in die Partie. Schon in der 16. Spielminute klingelte es im Kasten von Bald-Bayer Alexander Nübel. Mit einem dankbaren 0:1 ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel zeigte die Schalker Mannschaft dann zunächst ein anderes Gesicht. Ein Abschluss von Caligiuri hätte den Knappen sogar beinahe den Ausgleich beschert.

+++ Schalke – Wolfsburg: Die Highlights zum Nachlesen +++

Wagner betonte mit Blick auf diese ordentliche Phase: „Ich bleibe dabei, dass diese junge Mannschaft es versucht hat.“ Dann jedoch schlugen die Gäste gleich doppelt zu, legten schon bald sogar den vierten Treffer nach. Wagner betonte dennoch, dass sein Team es „versucht hat, das Resultat zu korrigieren – auch noch nach 0:4 – und dazu auch Optionen hatte.“

Wagner: „Ich werde weiterhin...“

Eine dieser Optionen nutzte in der 71. Spielminute Rabbi Matondo zum blau-weißen Ehrentreffer. Einer der wenigen guten Momente aus der Sicht seines Trainers: „Rabbi Matondo hat ein schönes Tor geschossen.“ In der Folge vergaben jedoch Benito Raman und erneut Daniel Caligiuri gute Chancen auf weitere Tore für S04.

Erzielte beim 1:4 gegen Wolfsburg den einzigen Treffer für S04: Rabbi Matondo. Foto: Tim Rehbein/RHR-FOTO/Pool

Wagner betonte: „Ich werde weiterhin mich vor diese ganz junge Mannschaft stellen, die im Moment versucht, guten Fußball zu spielen und auch Spiele so zu gestalten, dass wir punkten können - was uns beides schwerfällt.“

----------

S04-Top-News:

Fans rasten aus – und weisen auf DIESEN irren Punkt hin

Ex-Star schießt gegen S04-Team – „Leute, denen das blaue Trikot egal ist“

----------

Wie schon in den Wochen zuvor erinnerte der Trainer an das große Schalke-Lazarett (neun Verletzte). „Man kann das nicht unbeachtet lassen. Automatismen und eine Spielidee entstehen in der Regel durch Konstanz – und das ist das, was wir seit vielen Monaten nicht haben.“

Trotz allem wolle Wagner auch im letzten Saisonspiel wieder alles versuchen, „das Spiel siegreich zu gestalten“. Zeitnah nach dieser Begegnung soll dann die Saisonanalyse gemeinsam mit Sportvorstand Jochen Schneider erfolgen. Dann werde es auch darum gehen „einige eigene Fehler einzugestehen“, so der Coach. (the)