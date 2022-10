FC Schalke 04: Ex-Star vor dem Aus – S04 schaut ganz genau hin

Der FC Schalke 04 hat in den vergangenen Jahren eine Vielzahl an Talenten entwickelt, welche den über die Königsblauen den Sprung zu internationalen Top-Vereinen geschafft haben. Allerdings konnten nicht alle einen ähnlich erfolgreichen Weg wie Manuel Neuer oder Leroy Sane gehen.

Einer von diesen, welche den Sprung bislang nicht geschafft haben, ist Weston McKennie. Der US-Amerikaner könnte Juventus Turin bald verlassen. Dem FC Schalke 04 könnte ein Transfer dabei mehr als gelegen kommen. Der Grund: Bei einem Transfer könnten die Königsblauen kräftig mitverdienen!

FC Schalke 04: McKennie könnte Juventus verlassen

Wie die „Gazzetta dello Sport“ berichtet könnte Weston McKennie Juventus Turin im Januar verlassen. Der 24-Jährige soll nicht mehr in den Planungen des italienischen Klubs sein und darf dem Rekordmeister somit den Rückenkehren. Zwar kommt der Amerikaner zu regelmäßigen Startelfeinsätzen, überzeugen kann er aber leider nur selten.

McKennies Unglück in Italien könnte zum Schalker Glück werden. Einem Bericht der „Bild“ zufolge sollen sich die Königsblauen nämlich beim Verkauf des Amerikaners vor einem Jahr eine Weiterverkaufsgebühr gesichert haben. Das bedeutet: Sollte der 24-Jährige die Italiener für eine gewisse Ablösesumme verlassen, würden die Schalker ordentlich mitkassieren.

Sollte ein Interessent 30 Millionen Euro für McKennie bezahlen, würde Schalke davon eine Million Euro erhalten. Verkaufen die Italiener ihn für 40 Millionen Euro weiter, könnte sich Sportdirektor Rouven Schröder über zwei Millionen Euro Extraeinnahmen freuen. Bei einer Transfersumme von 50 Millionen Euro würden den Gelsenkirchenern sogar drei Millionen Euro winken. Allerdings besitzt der Amerikaner laut „Transfermarkt“ nur einen Marktwert von 25 Millionen Euro. Dass die Italiener McKennie für mehr als 30 Millionen Euro verkaufen ist äußerst unwahrscheinlich.

FC Schalke 04: McKennie könnte S04 dringend benötigtes Geld bringen

Der FC Schalke 04 steckt weiterhin in einem finanziellen Engpass. Zwar konnten die Königsblauen ihre Verbindlichkeiten dank dem Wiederaufstieg in die Bundesliga um über 30 Millionen Euro senken, allerdings haben die Knappen immer noch Schulden in Höhe von 183,5 Millionen Euro.

Um diese weiter zu begleichen, käme ein Transfer von McKennie zu einem anderen Klub gerade recht für die Schalker. Gerade im Hinblick auf die anstehende Wintertransferperiode könnten die Königsblauen mit den zusätzlichen Millionen ihren Kader weiter verstärken oder das Geld halt eben nutzen, um die Verbindlichkeiten weiter zu senken.