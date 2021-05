Ein absoluter Weltstar des Fußballs lässt Schalke in einem schlechten Licht stehen.

FC Schalke 04: Dieser Satz lässt S04 in einem ganz schlechten Licht stehen

Sportlich läuft es nicht beim FC Schalke 04. Die Königsblauen sind bereits abgestiegen und präsentieren sich auch in den letzten Spielen der Saison eines Absteigers würdig.

Nun lässt ein Satz den FC Schalke 04 in einem weiteren ganz schlechten Licht stehen.

Per Leihe ging Weston McKennie im Sommer zu Juventus Turin. 4,5 Millionen Euro Leihgebühr zahlte der italienische Rekordmeister an den klammen FC Schalke 04. Anfang März zogen die Italiener die Kaufoption. Somit flossen weitere 18,5 Millionen Euro auf das Konto der Königsblauen.

Weston McKennie hat mit Juventus Turin den Meistertitel verpasst. Foto: imago images/Marco Canoniero

Allerdings scheint der Klub nicht von Beginn an von Weston McKennie begeistert gewesen zu sein. Juventus Trainer Andrea Pirlo sprach nun über den 22-jährigen Mittelfeldspieler.

Gegenüber dem Fußballportal „goal.com“ sagte Andrea Pirlo: „Er arbeitet professioneller als bei seiner Ankunft. Er gibt 100 Prozent und nicht nur 50. Er ist konzentrierter und hat darüber hinaus Gewicht verloren.“

Worte, die McKennies Einstellung und Fitnesszustand bei seinem Wechsel von Schalke 04 stark kritisieren. Scheinbar musste der US-Amerikaner erst lernen, wie man sich bei einem Spitzenklub zu verhalten hat.

Auch Schalke dürften diese Worte schmerzen. Die gesamte Saison gab es Kritik am Fitnesszustand der Mannschaft und den vielen Verletzten.

Davon nicht mehr betroffen ist McKennie. In seinem ersten Jahr in Italien hat der Mittelfeldspieler sechs Tore und zwei Assists für seinen neuen Klub erzielt.

Für Juventus läuft es in diesem Jahr nicht gut. Neun Jahre in Folge feierte Turin den Gewinn der italienischen Meisterschaft, doch in diesem Jahr stieß Inter Mailand den Seriensieger vom Thron. Sogar das Erreichen der Champions League steht auf der Kippe.

Das wäre auch ärgerlich für Schalke. Medienberichten zufolge hätte Schalke 04 das rund zwei Millionen Euro eingebracht. Hoffnung besteht aber noch. Juventus Turin trifft am 19. Mai im Finale des italienischen Pokals auf den Atalanta Bergamo. Gewinnt Juve den Titel, winken Schalke wohl noch eine Millionen Euro Bonus.