FC Schalke 04: Der Anblick dieses Traumtors tut den Fans besonders weh

Die Fans des FC Schalke 04 müssen aktuell viel durchmachen. Champions-League-Fußball wird es für die Knappen wohl einige Zeit nicht mehr geben.

Umso mehr dürfte es die Anhänger schmerzen, wenn sie sehen, wie Ex-Schalke-04-Profi Weston McKennie in der Königsklasse aufspielt – und seine Leistung mit einem Traumtor krönt.

FC Schalke 04: McKennie und Juve schicken Barca baden

Seit Sommer ist der US-Amerikaner nicht mehr Teil des königsblauen Kaders. Weil sich kein Käufer für die geforderte Ablöse fand, verlieh der Klub McKennie zunächst an Juventus Turin, um immerhin sein Gehalt einzusparen.

FC Barcelona – Juventus Turin 0:3 (0:2)

Tore: 0:1 Ronaldo (13./FE), 0:2 McKennie (20.), 0:3 Ronaldo (52./FE)

Bei der „alten Dame“ kommt der 22-Jährige immer mehr in Fahrt und beweist nun, dass er eine wichtige Rolle im Team der Italiener einnehmen kann. Im letzten Gruppenspiel der Königsklasse sorgte er mit einem Traumtor für großen Jubel.

Am gegnerischen Strafraum legte McKennie den Ball zunächst auf den Flügel zu Teamkollegen Juan Cuadrado. Anschließend sprintete er in den 16er, nahm dort die Flanke des Kolumbiers dankend an und versenkte die Kugel per Seitfallzieher zum 2:0 im Kasten.

Weston McKennie bejubelt seinen Treffer zum 2:0. Foto: imago images/Gribaudi/ImagePhoto

Juventus gewann am Ende sogar 3:0 und sicherte sich damit den ersten Platz in der Gruppe. Die Fans des FC Schalke 04 blickten hingegen wehmütig ins Camp Nou. In der aktuellen sportlichen Situation hätten sie McKennie in dieser Form gerne wieder in ihren Reihen.

Fans freuen sich für McKennie

Auf Schalke gehörte Mittelfeldspieler stets zu den Fanlieblingen. Daher waren viele über Art seines Abgangs enttäuscht. Dennoch freuen sie sich über die Leistungen ihres Ex-Spielers – und trauern umso mehr um ihre aktuelle Mannschaft.

Hier eine Auswahl der Kommentare:

„Ich sehe Weston McKennie und ich merke er gehört dahin. Und es tut mir weh, dass der Junge da nicht mit S04 spielt. Und noch mehr tut mir weh, wie der Junge den Verein verlassen hat.“

„Irgendwie ist es bezeichnend für den S04, dass McKennie jetzt Torschütze in der Partie Barca gegen Juve ist.“

„Maschine.“

„Was können wir froh sein, den Jungen vom Hof gejagt zu haben! Was sollen wir auch mit so einem!“

„Zu sehen, wie McKennie bei Juve performt, ist das einzig Schöne dieses Jahr aus Schalker Sicht.“

(mh)