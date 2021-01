FC Schalke 04: Nächster heftiger Tiefschlag für Ex-S04-Profi – DAS macht Donis Avdijaj jetzt

Es scheint, als würde Donis Avdijaj einfach nicht den richtigen Klub für sich finden. Der ehemalige Skandal-Kicker des FC Schalke 04 hat schon wieder den Arbeitgeber gewechselt.

Besonders bitter: Bei seinem letzten Klub stand er nur zweieinhalb Monate unter Vertrag.

FC Schalke 04: Ex-S04-Profi Avdijaj wechselt schon wieder

Avdijaj verlässt den FC Emmen vorzeitig. Der Tabellenletzte der niederländischen Ehrendivision hatte den mittlerweile 24 Jahre alten Außenspieler erst im vergangenen November nach mehrmonatiger Vereinslosigkeit verpflichtet.

Bei Emmen kam Avdijaj auf zehn von vierzehn möglichen Pflichtspieleinsätzen, absolvierte jedoch keine einzige Partie über die volle Spielzeit und blieb sowohl in der Liga als auch im Pokal ohne Torvorlage oder eigenen Treffer.

Galt einst als Schalker Hoffnungsträger, Donis Avdijaj. Foto: imago/DeFodi

Nun will der ehemalige Schalker ein neues Karriere-Kapitel beginnen – und zwar auf Zypern. Laut offiziellen Vereinsangaben hat der AEL Limassol, aktuell zyprischer Tabellendritter, Avdijaj mit einem Vertrag bis 2023 ausgestattet.

Einst Schalker Hoffnungsträger

Bei Schalke galt Avdijaj einst als großer Hoffnungsträger, überzeugte mit irren Auftritten bereits in der „Knappenschmiede“ und war zwischenzeitlich mit 59 Treffern aus 51 Partien sogar Top-Torschütze der U17-Bundesliga (mittlerweile deutlich übertroffen durch BVB-Youngster Youssoufa Moukoko).

Doch wegen zahlreicher Eskapaden neben dem Spielfeld schoss sich Avdijaj mehr und mehr selbst ins Abseits. Schon zum Ende seiner S04-Zeit wurde er mehrfach an andere Klubs in Europa ausgeliehen. Nach seinem endgültigen Abgang von Schalke ist Limassol jetzt bereits sein vierter Arbeitgeber.

Lichtblick internationaler Fußball?

Einen Vorteil könnte der Wechsel zu Limassol aber doch noch für Avdijaj bringen: Der Meister der zyprischen Liga nimmt nämlich an der Qualifikation für die Champions League teil, die zweit- und drittplatzierten Klubs können zudem um einen Platz in der Europa League kämpfen.

Heißt: Bei Limassol winkt Avdijaj die Chance, sich auf internationaler Bühne zu präsentieren und seine Karriere noch einmal in Schwung zu bringen. Das wäre in Emmen nicht möglich gewesen. (the)