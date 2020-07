FC Schalke 04: Dieses Talent weckt das Interesse bei zwei Top-Klubs

Gelsenkirchen. Erst drei Bundesliga-Spiele für den FC Schalke 04 hat er auf dem Buckel und trotzdem strecken bereits erste europäische Topklubs ihre Fühler nach ihm aus: Can Bozdogan begeistert auch über die Grenzen der Bundesliga hinweg.

Wie es für den Youngster jetzt weitergehen soll.

FC Schalke 04: Bozdogan weckt Interesse bei Top-Klubs

Interesse für den gerade einmal 19 Jahre alten Offensivmann gibt es laut „transfermarkt.de“ sowohl in Spanien als auch in England. Konkreter: Bei Atletico Madrid und Tottenham Hotspur. Doch auch innerhalb der Liga soll es laut dem Bericht einen nicht näher genannten Interessenten geben.

+++ Nach lebensrettender OP – dieses Ex-S04-Talent will zurück auf den Platz +++

Bozdogan stand gegen Leverkusen, Frankfurt und Freiburg auf dem Feld und überzeugte dabei mit Spielwitz und Leichtigkeit, die seinen Teamkameraden im Saisonendspurt abhanden gekommen waren. Allerdings kassierte der gebürtige Kölner auch eine ungeschickte Gelb-Rote Karte wegen wiederholten Foulspiels, wonach er für ein Spiel gesperrt wurde.

Can Bozdogan. Foto: Tim Rehbein/RHR-FOTO/Pool

----------

Das ist Can Bozdogan:

geboren im Jahr 2001 in Köln

Position: Offensives Mittelfeld

durchlief die gesamte Jugendabteilung des 1. FC Köln

kam vor einem Jahr zu S04

----------

Trotz des internationalen Interesses dürfte Bozdogan dem Bericht zufolge in der kommenden Saison für Schalke auflaufen, um dort weiter Profi-Erfahrung zu sammeln und sich zu entwickeln. Erst im vergangenen Sommer war er aus der Kölner Jugend ans Berger Feld gewechselt, um in der Mannschaft von Trainer Norbert Elgert die Kapitänsbinde zu übernehmen.

----------

S04-Top-News:

----------

Seinen Marktwert hat der Junioren-Nationalspieler in der kurzen Profi-Spielzeit bereits über die Millionen-Grenze gehoben. Cans Vertrag in Gelsenkirchen läuft noch bis 2022. (the)