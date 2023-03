FC Schalke 04 – VVV-Venlo im Live-Ticker: Kurzfristige Planänderung vor Anpfiff

Die Länderspielpause steht an, aber die Fans des FC Schalke 04 müssen nicht ganz auf ihren Lieblingsverein verzichten. Denn es steht ein Testspiel gegen den niederländischen Klub VVV-Venlo an.

Anstoß ist am Freitag (24. März) um 13 Uhr im Parkstadion. Vor der Partie FC Schalke 04 – VVV-Venlo gab es noch eine kurzfristige Planänderung.

FC Schalke 04 – VVV-Venlo im Live-Ticker

Nach acht Partien in Folge ohne Niederlage wollen die Königsblauen in der Länderspielpause an einigen Punkten arbeiten. Dafür bestreitet die Mannschaft von Trainer Thomas Reis ein Testspiel. Alle Infos zur Partie FC Schalke 04 – VVV-Venlo gibt es in unserem Live-Ticker.

Spielinfos

Anstoß: Freitag, 24. März um 13 Uhr

Spielort: Parkstadion, Gelsenkirchen

Wettbewerb: Testspiel

FC Schalke 04 – VVV-Venlo -:- (-:-)

Tore:

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

12.24 Uhr: Die Aufstellung der Gäste aus Venlo ist da. So starten sie: Zima, Lathouwers, Henderkx, Dirks, Kristinsson, Huisman, Kluskens, Smans, Johansson, Yasar, Allouch. Auf die Startaufstellung des S04 müssen wir uns derweil noch gedulden.

11.21 Uhr: Gute Nachrichten kurz vor Anpfiff. Der S04 hat die Verträge mit zwei Talenten verlängert.

9.11 Uhr: Fans, die nicht im Parkstadion sein können, brauchen sich keine Sorgen zu machen. Die Begegnung gibt es natürlich auch im TV und Stream zu sehen.

8.46 Uhr: Fünf S04-Profis sind mit ihren Nationalmannschaften unterwegs: Alex Kral (Tschechien), Mehmet Can Aydin (Türkei), Tom Krauß, Henning Matriciani (beide Deutschland U21) und Ibrahima Cissé (Mali U23). Diese Spieler werden dementsprechend auch beim Testspiel nicht mitwirken.

7.50 Uhr: Neben vielen Trainingseinheiten wird es auch ein Testspiel geben. Der niederländische Zweitligist VVV-Venlo ist zu Gast in Gelsenkirchen. Vor Spielbeginn gibt es noch eine kurzfristige Änderung. Beide Klubs hatten eigentlich zwei Halbzeiten mit 60 Minuten Spielzeit geplant. Doch das änderte sich jetzt. Stattdessen wird die Partie wie üblich 90 Minuten dauern.

7.22 Uhr: Nach dem 1:1-Unentschieden am vergangenen Wochenende gegen den FC Augsburg steht für S04 die Länderspielpause an. Die kommt zu einem optimalen Zeitpunkt, da bei den Königsblauen zahlreiche Spieler verletzt oder angeschlagen sind. Diese können sich nun erholen und für die restliche Rückrunde angreifen.

Freitag, 24. März, 7.00 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen zum Live-Ticker des Testspiel FC Schalke 04 – VVV-Venlo.