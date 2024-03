FC Schalke 04 lässt die Katze aus dem Sack! Jetzt ist es offiziell

Lange wurde darüber spekuliert, jetzt ist es beim FC Schalke 04 offiziell! U19-Juwel Vitalie Becker hat einen langfristigen Profivertrag bei den Königsblauen unterschrieben. Es ist der erste Profikontrakt des Youngsters.

Erste Profi-Erfahrung durfte das Talent in dieser Spielzeit bereits machen. Zwar durfte er noch nicht bei der ersten Mannschaft in der 2. Bundesliga spielen, war aber ins Trainingslager nach Portugal gereist und auch bei einigen Testspielen dabei gewesen.

FC Schalke 04 bindet Top-Talent langfristig

Der FC Schalke 04 bastelt am Kader für die Zukunft! Linksverteidiger Vitalie Becker wurde langfristig gebunden. Der 18-Jährige hat einen Vertrag bis 2027 bei den Königsblauen unterschrieben. Das gab der Klub am Donnerstag (22. Februar) offiziell bekannt.

Auch interessant: FC Schalke 04: Ex-Star Bülter kann es nicht fassen – „Offensichtlich nicht gut“

„Wir freuen uns sehr, mit Vitalie einen talentierten Jungen aus der Region langfristig an uns zu binden und ab Sommer dauerhaft bei den Profis begrüßen zu dürfen. Er hat sich den Sprung in die Lizenzspielermannschaft mit konstant guten Leistungen im Nachwuchs verdient“, sagt Sportdirektor Marc Wilmots. „Vitalie hat seit der U9 alle Nachwuchsteams der Knappenschmiede durchlaufen, hart gearbeitet und sich kontinuierlich weiterentwickelt.“

Auch Cheftrainer Karel Geraerts ist froh, dass der Youngster langfristig bleibt. Der Belgier dazu: „In den Testspielen und im Trainingslager hat Vitalie seine ersten Schritte mit dem Team gemacht und gute Dinge gezeigt. Er ist ein junger Spieler, der heiß darauf ist, sich auf Schalke durchzusetzen. Wir werden ihn dabei unterstützen und ihm die notwendige Zeit geben.”

Becker erfüllt sich Traum

Aktuell spielt Becker in der U19 des FC Schalke 04 bei Trainer-Legende Norbert Elgert. Dort wird der Youngster auch bis zum Saisonende bleiben, ehe er ab Sommer dann endgültig zum Profiteam stoßen wird.

Mehr Nachrichten für dich:

In der laufenden Saison kam Becker in 16 von 17 Partien der A-Junioren-Bundesliga zum Einsatz. Dabei gelangen ihm ein Treffer und drei Vorlagen. Noch am Mittwoch (21. Februar) stand Becker beim Revierderby gegen Borussia Dortmund (1:2) 90 Minuten auf dem Platz.