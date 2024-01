FC Schalke 04: Ex-Star kehrt zu S04 zurück – „Schweren Herzens“

Er war ein Aufstiegsheld, Publikumsliebling und Vizekapitän beim FC Schalke 04: Victor Palsson stieg in der Saison 2021/22 mit den Königsblauen in die Fußball-Bundesliga auf. In der Bundesliga durfte der Isländer aber nicht spielen, wechselte stattdessen in die USA.

Seit einigen Monaten spielt Palsson aber wieder in Europa – genauer gesagt bei KAS Eupen, auf den der FC Schalke 04 am Samstag (13. Januar) in einem Testspiel traf. Palsson kehrte erstmals nach seinem Abgang wieder nach Gelsenkirchen zurück und besuchte dabei direkt seine Mitspieler in der Kabine.

FC Schalke 04: Ex-Star kehrt zur S04 zurück

Es war eine emotionale Rückkehr für Victor Palsson. Der 32-Jährige ist den Knappen weiterhin emotional sehr verbunden, wie Ralf Fährmann nach dem 3:1-Sieg gegen Eupen verriet. „Er war schon vor dem Spiel bei uns in der Kabine. Man hat gemerkt, dass er schweren Herzens hierhin zurückgekehrt ist. Ich glaube, er wäre gerne noch über Jahre hiergeblieben“, so der S04-Torhüter.

Palsson blieb auch noch nach dem Abpfiff eine Weile in der S04-Kabine. Es hatte den Anschein, als wollte er gar nicht mehr weggehen. Zu bitter war nämlich sein Abgang nach dem Bundesliga-Aufstieg. Er wechselte zu D.C. United in Washington, ehe er zu Beginn dieser Saison bei Eupen unterschrieb.

„Es war für beide Seiten keine leichte Entscheidung“, sagte Schalkes damaliger Sportdirektor Rouven Schröder. „Victor hatte nicht nur auf dem Platz einen großen Wert für uns. Er war ein Vorbild für all seine Mitspieler, was das Verhalten neben dem Rasen betrifft. Seine Fokussierung auf den Mannschaftserfolg, die Gier, gemeinsam gesetzte Ziele zu erreichen, das zeichnet ihn aus. Dazu war er gerade für die jungen und fremdsprachigen Spieler ein wichtiger Ansprechpartner.“

„Schalke-Fans sind überragend“

Nach dem Spiel gegen den FC Schalke 04 kam Palsson dann selbst zu Wort, bedankte sich bei den Anhängern, die ihn mit Applaus begrüßten. „Die Schalke-Fans sind überragend. Der Applaus zeigt mir, dass sie mich nicht vergessen haben. Als ich ins Stadion eingelaufen bin, war es ein bisschen wie nach Hause zu kommen. Ich habe zwar nur ein Jahr auf Schalke gespielt, aber dieses eine Jahr war sehr intensiv, sehr emotional“, so der Isländer.

Palsson verriet, dass er die sportliche Situation seines Ex-Klubs auch weiterhin verfolge. „Wenn ich kann, schaue ich jedes Spiel im Fernsehen. Und wenn ich selbst zeitgleich im Einsatz bin, dann danach die Highlights“, so der isländische Nationalspieler.