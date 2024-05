FC Schalke 04: Spiel in Osnabrück droht Absage – kann in der Veltins-Arena gespielt werden?

Die Partie des FC Schalke 04 gegen Schlusslicht VfL Osnabrück steht auf der Kippe! Eigentlich wollten die Königsblauen am Samstag (4. Mai, 13 Uhr) den Klassenerhalt so gut wie perfekt machen, doch das Spiel droht auszufallen. Der Grund: Wegen baulicher Mängel der Dachkonstruktion haben die Behörden eine vorübergehende Nutzungsunterlassungserklärung erteilt (hier mehr dazu).

Bedeutet, dass der VfL Osnabrück seine beiden Heimspiele gegen den FC Schalke 04 und Hertha BSC nicht austragen darf. Die Fans stellen sich jetzt viele Fragen: Wann würde die Partie nachgeholt werden? Kann das Spiel auch in der Veltins-Arena stattfinden?

FC Schalke 04: Spiel in Osnabrück droht Absage

Aktuell ist es noch unklar, welche konkreten Folgen die Mängel haben werden. Ob und wie die Partie des FC Schalke 04 gegen VfL Osnabrück stattfinden kann, wird die DFL entscheiden. Bis dahin müssen sich Vereine und Fans aber gedulden.

„Im Sinne des Wettbewerbs und der sportlichen Gegebenheiten haben wir die Erwartungshaltung, dass das Spiel wie geplant am Samstag stattfinden kann. Aktuell ist für Schalke 04 nicht seriös zu bewerten, ob das im Bereich des Möglichen liegt. Klar ist, dass die Sicherheit und Gesundheit aller stets Vorrang hat“, so der Vorstand der Königsblauen.

Die erste Frage, die sich viele Fans direkt stellen: Wieso die Partie nicht einfach in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen austragen? Für die Schalker wäre das optimal und vermutlich auch die beste Lösung. Doch so einfach ist das nicht.

Tausch des Heimrechts nicht möglich

Aktuell ist ein Tausch des Heimrechts eher unwahrscheinlich, da den Osnabrückern der Heimvorteil nicht ohne eindeutigen Schuld-Beweis zu entziehen sei, heißt es in „Bild“. Dennoch hätte der FC Schalke 04 nichts dagegen, das Heimrecht zu übernehmen.

Wie sieht es mit einem Stadionwechsel in der Nähe aus? Arminia Bielefeld wäre da ebenfalls eine Lösung. Doch so kurzfristig scheint das auch nicht möglich zu sein, da gewisse Voraussetzungen nicht erfüllt werden könnten – wie beispielsweise die Installation der nötigen Kameras für den VAR.

Eine Absage wäre für den FC Schalke fatal. Denn der Nachholtermin wäre zwischen dem 33. und 34. Spieltag. Das wären drei Spiele innerhalb von einer Woche.