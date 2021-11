FC Schalke 04: Fans rasten aus, als sie DAS sehen – „Ich bin da so stolz drauf“

Die Fans des FC Schalke 04 haben aktuell nach zwei Pflichtspielniederlagen eigentlich nicht so viel zu feiern.

Da freut man sich als königsblauer Anhänger dafür aber umso mehr, wenn man auf die Statistik zu den Vereinen mit den meisten Mitgliedern der Welt schaut. Denn der FC Schalke 04 hat in der Liste einen Platz gut gemacht.

FC Schalke 04 hat die drittmeisten Mitglieder der Welt

Kein Fußballclub weltweit hat mehr Mitglieder als der FC Bayern München: Im Jahr 2021 wurden 293.000 Vereinsmitglieder gezählt. Auf dem zweiten Rang lag der portugiesische Club Benfica Lissabon mit 233.000 Vereinsmitgliedern. (Stand 4. November 2021)

Die meisten Mitglieder der Welt:

Bayern München - 293.000 Benfica Lissabon - 233.000 FC Schalke 04 - 160.023 Sporting Lissabon - 160.000 Borussia Dortmund - 154.000 Manchester United - 150.000 FC Barcelona - 144.500 FC Arsenal - 130.000 Atlético Madrid - 128.249 FC Porto - 127.066

*Quelle: Statista

Die letzten Jahre war Stadtrivale Sporting Lissabon auf dem dritten Platz. Doch die Portugiesen wurden jetzt vom FC Schalke 04 verdrängt. Die Königsblauen haben laut „Statista“ 160.023 Mitglieder. Nur 23 mehr als Sporting.

+++ FC Schalke 04: Nach Sieg gegen BVB – Ajax-Fans feiern mit S04-Legende im Stadion +++

Mit 154.000 Vereinsmitgliedern rangiert übrigens Revier-Rivale Borussia Dortmund auf dem fünften Platz. Dahinter folgen Manchester United (150.000) und der FC Barcelona (144.500).

S04-Fans voller Vorfreude

Als die Schalke-Fans davon mitbekommen, rasten sie natürlich vollkommend berechtigt aus. Ein königsblauer Anhänger schreibt auf Twitter: „Ich bin da so stolz drauf. Dieser Verein steigt mit 16 Punkten ab, ist somit der drittschlechteste Absteiger aller Zeiten der Bundesliga und trotzdem halten die Mitglieder dem Verein die Treue. Ihr könnt stolz auf euch sein, Schalker.“

Unter dem Tweet kommentieren zahlreiche weitere Fans. „Bin Mitglied geworden, da waren wir schon so gut wie abgestiegen. Schalke bis in den Tod, Liebe kennt keine Liga“, schreibt einer. Ein anderer stimmt zu: „So isses und so wird's auch immer bleiben.“

Ich bin da so stolz drauf💙

Dieser Verein steigt mit 16 Punkten ab, ist somit der drittschlechteste Absteiger aller Zeiten der Bundesliga und trotzdem halten die Mitglieder dem Verein die Treue.

Ihr könnt stolz auf euch sein Schalker💙. #S04 pic.twitter.com/PIwz2T0HpC — Fabi Serdar (@Kukoranyi) November 4, 2021

Weitere Reaktionen der S04-Fans:

„Man hat nur ein Herz und das schlägt für Schalke.“

„Einmal Schalker, immer Schalker.“

„Der drittgrößte Verein der Welt, meine Damen und Herren.“

„Wir sind einfach die GEilsten.“

„Schalke ist die Macht.“

